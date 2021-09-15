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среда, 15 сентября 2021 13:33

Почему после еды тянет в сон

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Почему после еды тянет в сон
Чтобы не спать после еды, нужно есть меньше углеводов. Фото: pixabay

После еды часто возникает желание поспать.

На это есть определенные причины, пишет Ukr.Media.

Это явление связано с выработкой в ​​мозге вещества под названием орексин, по словам врачей.

Именно оно отвечает за чувство возбуждения, аппетит и бодрствование. Если есть богатую углеводами пищу, активность этого вещества подавляется и это провоцирует сонливость.

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Для того чтобы после еды не клонило в сон, специалисты рекомендуют не есть много углеводов во время одного приема пищи и контролировать уровень сахара в крови.

Овощной салат на ужин кажется легкой и питательной пищей. Овощи - это витамины и полезные микроэлементы. В них мало калорий и много клетчатки. Но диетологи не советуют есть салат перед сном. Сырые овощи на ужин плохо влияют на желудок.

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