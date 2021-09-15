Почему после еды тянет в сон

После еды часто возникает желание поспать.
На это есть определенные причины, пишет Ukr.Media.
Это явление связано с выработкой в мозге вещества под названием орексин, по словам врачей.
Именно оно отвечает за чувство возбуждения, аппетит и бодрствование. Если есть богатую углеводами пищу, активность этого вещества подавляется и это провоцирует сонливость.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали продукты, которые активизируют работу мозга
Для того чтобы после еды не клонило в сон, специалисты рекомендуют не есть много углеводов во время одного приема пищи и контролировать уровень сахара в крови.
Овощной салат на ужин кажется легкой и питательной пищей. Овощи - это витамины и полезные микроэлементы. В них мало калорий и много клетчатки. Но диетологи не советуют есть салат перед сном. Сырые овощи на ужин плохо влияют на желудок.
Комментарии