Диетологи рассказали, чего нельзя есть перед сном

Сырые овощи на ужин плохо влияют на желудок. Фото: pixabay

Овощной салат на ужин кажется легкой и питательной пищей.

Овощи - это витамины и полезные микроэлементы, пишет newsyou.info

Имеют немного калорий и много клетчатки. Но диетологи не советуют есть салат перед сном. Сырые овощи на ужин плохо влияют на желудок. Они могут стимулировать повышенную секрецию пищеварительной системы, вызвать вздутие с образованием кислот и спиртов. Может возникнуть воспаление слизистой оболочки кишечника.

Есть термически обработанные овощи за три-четири часа до сна утолит вечернее голод, а в желудке трудно не будет.

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Лучший вариант - приготовить овощи на пару. Они сохранят полезные вещества, не потеряют вкус и не отнимут много времени на подготовку. Полезными будут брокколи, зеленая фасоль, спаржа, цветная капуста и батат.

Существуют мифы о том, что некоторые продукты не стоит есть вместе друг с другом. Например, многие считают, что вредно есть помидоры и огурцы вместе, хотя на самом деле это не так. Эти продукты можно сочетать между собой, но есть в меру, то есть 150 граммов за один прием пищи. Но у человека может возникнуть перекрестная аллергическая реакция на несколько видов овощей и фруктов сразу.