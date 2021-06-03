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четверг, 03 июня 2021 16:36

Напитки, без которых организму не обойтись в течение дня

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Напитки, без которых организму не обойтись в течение дня
Какао также очень полезное, но имеет определенные условия. Фото: pexels

Водный баланс надо поддерживать ежедневно для хорошего самочувствия.

Есть напитки, которые надо пить, а есть те, от которых стоит отказаться, рассказала диетолог Ольга Деккер.

Наиболее полезно для организма пить обычную воду. Она растворяет часть токсинов, которые вырабатывает организм человека.

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"Мы должны выводить соли. Пот, моча, слезы и так далее - все жидкости в нашем теле имеют какое-то количество солей. Мы их выводим, мы должны воду получать, все должно быть по норме", - пояснила експерт.

Похожие с водой свойства имеет слабозаваренный зеленый чай. Если же напиток крепкий, то он мочегонний. Чем выше доза этих напитков в день, тем больше нужно пить воды, чтобы компенсировать потерю жидкости.

Какао также очень полезное, но имеет определенные условия. Варить его следует собственноручно, на молоке, из какао-порошка и без большого количества сахара. Быстрорастворимое какао не является полезным и содержит очень высокое количество углеводов.

Сладкая газировка, как и сок, даже свежевыжатый, не полезны, так как содержат много сахара. Все они на 100 миллилитров продукта имеют 12 граммов углеводов, а это равно четырем чайным ложкам сахара.

"Это та энергия, которая ведет к перееданию, повышает уровень глюкозы в крови и также в виде энергии должна быть сожжена", - сказала диетолог.

Существует простой способ уменьшить вредное воздействие на кожу и сделать ее гладкой и здоровой. Единственное, что нужно - добавить некоторые продукты в рацион. Замедлить старение кожи, например, поможет красный болгарский перец. Он содержит много аминокислот, витаминов и микроэлементов, которые влияют на синтез коллагена в организме. Если его есть регулярно, то продукт укрепит также и волосы.

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