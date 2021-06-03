Топ-4 продукта, которые разглаживают морщины

Замедлить старение кожи, например, поможет красный болгарский перец. Фото: pixabay

Существует простой способ уменьшить вредное воздействие на кожу и сделать ее гладкой и здоровой.

Единственное, что нужно - добавить некоторые продукты в рацион, пишет lady.tochka.net.

Замедлить старение кожи, например, поможет красный болгарский перец. Он содержит много аминокислот, витаминов и микроэлементов, которые влияют на синтез коллагена в организме. Если его есть регулярно, то продукт укрепит также и волосы.

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Морковь является одним из лучших источников ретинола и бета-каротина, которые защищают кожу от повреждения свободными радикалами. Сочетаясь с витамином D, морковь становится мощным антиоксидантом, который не позволяет коже быстро стареть.

Зеленый чай также один из необходимых продуктов. Содержит полифенолы, которые обладают противовоспалительными и антиканцерогенными свойствами. Вещества препятствуют вредному воздействию УФ-лучей, а в сочетании с солнцезащитными средствами способны предотвратить рак кожи.

Если есть мясо индейки, то выделяется карнозин. В сочетании с коллагеном, он становится его стабилизатором и на некоторое время обеспечивает устойчивость клеток коллагена к разрушению.

В течение дня диетологи рекомендуют есть три раза в день, но некоторые считают, что и одного достаточно. Если есть раз в день для похудения, то можно в итоге получить серьезные проблемы. Так питаться опасно, поскольку организм не получает с пищей достаточное количество полезных питательных веществ.