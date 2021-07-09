Надежные методы, чтобы лучше спать

Бессонница или хронический недосып заставляют человека чувствовать себя усталим и разбитим.
Иногда это имеет серьезные последствия для здоровья, иммунитета или психики, рассказала диетологиня Лиза Московиц.
В таких случаях следует пить биологически активные добавки, по словам диетолога.
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"Валериану на протяжении веков использовали для улучшения сна. Она помогает расслабиться и заснуть", - сказала она.
Сделать сон более качественным и глубоким поможет растительный экстракт ашвагандха, который обладает антистрессовым действием. Помогает побороть тревожность и лучше бороться со стрессом.
Те, кто заботится о фигуре и здоровье, одним из главных правил считают не переедать на ночь. Это бывает сложно соблюдать. Есть перед сном на самом деле можно, главное - какие продукты и их количество. Кое-что не только можно, но и нужно есть перед тем, как ложиться.
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