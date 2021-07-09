Надежные методы, чтобы лучше спать

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский использует Китай для дополнительных выгод от США – экономист
Зеленский использует Китай для дополнительных выгод от США – экономист
Просмотров: 153
"Не любим показывать реальные доходы" - сколько на самом деле бедных в Украине
"Не любим показывать реальные доходы" - сколько на самом деле бедных в Украине
Просмотров: 333
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
Просмотров: 441
Украину накроют адская жара и дожди - синоптики дали прогноз на неделю
Украину накроют адская жара и дожди - синоптики дали прогноз на неделю
Просмотров: 1530
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
3 Просмотров: 1215
В Украине будут контролировать водителей. Как именно
В Украине будут контролировать водителей. Как именно
Просмотров: 1008
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Просмотров: 486
Какое Закарпатье на вкус: пять блюд, которые должен попробовать каждый турист
Какое Закарпатье на вкус: пять блюд, которые должен попробовать каждый турист
Просмотров: 1386
Сколько денег нужно на отпуск в июле
Сколько денег нужно на отпуск в июле
Просмотров: 1332
Крымских татар государство воспринимало как врагов. Теперь исправляет ошибки - Казарин
Крымских татар государство воспринимало как врагов. Теперь исправляет ошибки - Казарин
Просмотров: 189
Фото
Все фото
12
8
5
7
14
Клетка и цветочный принт: чем поразила новая коллекция Chanel
Клетка и цветочный принт: чем поразила новая коллекция Chanel
В моду возвращается маникюр 10-летней давности
В моду возвращается маникюр 10-летней давности
Каменских в прозрачном платье думала о бодипозитиве
Каменских в прозрачном платье думала о бодипозитиве
Звездное похудение: кто избавился от лишнего веса к пляжному сезону
Звездное похудение: кто избавился от лишнего веса к пляжному сезону
Смелая фотосессия: в каких ракурсах лучше позировать возле бассейна
Смелая фотосессия: в каких ракурсах лучше позировать возле бассейна
Видео
Все видео
Самые дешевые локоны: показали, как накрутить волосы на носки
Самые дешевые локоны: показали, как накрутить волосы на носки
Увеличить губы без уколов возможно - советы визажистки
Увеличить губы без уколов возможно - советы визажистки
Владелица рекордно длинных волос обрезала их
Владелица рекордно длинных волос обрезала их
Она работает: блогер ошеломил результатом цветной диеты
Она работает: блогер ошеломил результатом цветной диеты
Как создать идеальную талию: 5 действенных упражнений
Как создать идеальную талию: 5 действенных упражнений
Интервью
1/5
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
Просмотров: 522
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
Просмотров: 441
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик объяснил почему
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик объяснил почему
Просмотров: 603
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 576
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 2547
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
09 июля 2021
Просмотров: 90
Топ
Немає нічого простішого, ніж футбол. Принаймні в душі чи не кожен мужчина є потенційним тренером національної збірної. Він знає все про найкращу ...
пятница, 09 июля 2021 23:46

Надежные методы, чтобы лучше спать

  Комментировать
Надежные методы, чтобы лучше спать
Сделать сон более качественным и глубоким поможет растительный экстракт ашвагандха. Фото: pixabay

Бессонница или хронический недосып заставляют человека чувствовать себя усталим и разбитим.

Иногда это имеет серьезные последствия для здоровья, иммунитета или психики, рассказала диетологиня Лиза Московиц.

В таких случаях следует пить биологически активные добавки, по словам диетолога.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как бороться со стрессом: семь нестандартных способов

"Валериану на протяжении веков использовали для улучшения сна. Она помогает расслабиться и заснуть", - сказала она.

Сделать сон более качественным и глубоким поможет растительный экстракт ашвагандха, который обладает антистрессовым действием. Помогает побороть тревожность и лучше бороться со стрессом.

Те, кто заботится о фигуре и здоровье, одним из главных правил считают не переедать на ночь. Это бывает сложно соблюдать. Есть перед сном на самом деле можно, главное - какие продукты и их количество. Кое-что не только можно, но и нужно есть перед тем, как ложиться.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Надежные методы, чтобы лучше спать». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Вакарчука заподозрили в романе с 23-летней певицей
Вакарчука заподозрили в романе с 23-летней певицей
5
 Просмотров: 12168
Что делали нацистские чиновники в Киеве в 1942-м - подборка фото
Что делали нацистские чиновники в Киеве в 1942-м - подборка фото
6
 Просмотров: 7650
Купил лошадь, переехал в деревню, продал бизнес: как предприниматель обустроил ранчо
Купил лошадь, переехал в деревню, продал бизнес: как предприниматель обустроил ранчо
28
 Просмотров: 7228
Гороскоп на 9 июля: для кого наступает звездный час
Гороскоп на 9 июля: для кого наступает звездный час
 Просмотров: 6003
&quot;Нашествие жуков. Больно кусаются&quot; - блогер разнес отдых в Лазурном
"Нашествие жуков. Больно кусаются" - блогер разнес отдых в Лазурном
 Просмотров: 5859
Красота
Лимон поможет похудеть - с чем его есть и пить для эффекта
Лимон поможет похудеть - с чем его есть и пить для эффекта Просмотров: 342
Почему людей тянет к вредной пище
Почему людей тянет к вредной пище Просмотров: 162
Как бороться со стрессом: семь нестандартных способов
Как бороться со стрессом: семь нестандартных способов Просмотров: 261
Ненавистный второй подбородок: как избавиться от проблемы
Ненавистный второй подбородок: как избавиться от проблемы Просмотров: 243
Как правильно выбрать тапки для дома
Как правильно выбрать тапки для дома Просмотров: 252
Больше всего комментируют
4
Партия Зеленского "полностью потеряла берега" - сети
3
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
3
Зеленский и Порошенко лидируют в президентском рейтинге - социологи
2
Судебная реформа: Зеленский ветировал закон
2
Нардеп под действием наркотиков устроил ДТП на своем Mustang
Голосов: 400
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть