Надежные методы, чтобы лучше спать

Сделать сон более качественным и глубоким поможет растительный экстракт ашвагандха. Фото: pixabay

Бессонница или хронический недосып заставляют человека чувствовать себя усталим и разбитим.

Иногда это имеет серьезные последствия для здоровья, иммунитета или психики, рассказала диетологиня Лиза Московиц.

В таких случаях следует пить биологически активные добавки, по словам диетолога.

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"Валериану на протяжении веков использовали для улучшения сна. Она помогает расслабиться и заснуть", - сказала она.

Сделать сон более качественным и глубоким поможет растительный экстракт ашвагандха, который обладает антистрессовым действием. Помогает побороть тревожность и лучше бороться со стрессом.

Те, кто заботится о фигуре и здоровье, одним из главных правил считают не переедать на ночь. Это бывает сложно соблюдать. Есть перед сном на самом деле можно, главное - какие продукты и их количество. Кое-что не только можно, но и нужно есть перед тем, как ложиться.