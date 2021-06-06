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вторник, 08 июня 2021 09:00

Набивать тату безопасно, но вывести невозможно
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Татуировки безопасны, но вывести их в будущем почти невозможно
Фото: Фото предоставила Ольга Токарь
Татуировки безопасны, но вывести их в будущем почти невозможно
Татуировки безопасны, но вывести их в будущем почти невозможно
Татуировки безопасны, но вывести их в будущем почти невозможно
Татуировки безопасны, но вывести их в будущем почти невозможно

Художница из Ужгорода Ольга Токарь занимается живописью и графикой и делает татуировки.

Ей удалось создать свой бренд Soul Ewens tattoo, где также расписывает тело хной.

Gazeta.ua она призналась, что сначала она была противницей татуировок и считала, что никогда этим заниматься не будет.

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"Больше узнать об этой сфере помог парень и я кардинально изменила мнение. Рисую с детства, поэтому не представляю себя в чем-то, что бы не было связанным с искусством. Татуировки как раз и являются одним из его проявлений, так и потянуло туда. Около двух месяцев училась у мастера. На нем впервые и попробовала сделать тату по его старому на плечах ", - говорит Ольга Токарь.

В основном она работает в стиле графики, делает черно-белые татуировки. Пробует рисовать цветом и планирует это расширить. По ее словам, делать тату приходят люди разного возраста.

"Этого хотят как молодые, так и пожилые. Чаще женщины, чем мужчины. Подростки довольно редко. Но по ним есть правило - не набивать татуировки до 16 лет, а до 18 с разрешением родителей. Относительно здоровья, то нанесение татуировки в современном мире является максимально безопасным, но зависит от многих факторов. Я очень забочусь о стерильности места и инструментов для проведения сеансов. Почти все материалы для этого есть одноразовые. И только одну деталь машинки стерилизую, потому что ее проблемно заменять каждый раз. Мастера, работающие в чистом помещении и которие максимально используют барьерную защиту на инструментах, перед клиентом распаковывают определенные материалы, например, картриджи или иглы, поэтому и вызывают больше доверия ", - объясняет.

Художница предупреждает, что вывести татуировку в будущем почти невозможно.

"Желание ее сделать поетому и должно быть четко осознанным. Лазерное удаление может забрать контрастность тату например, возможно, перекрыть его чем-то другим. Но полностью и бесследно удалить невозможно. Наиболее сложные и необычные татуировки на моем опыте - это прекратить. Потому что здесь нужно детально продумать новый рисунок, чтобы бесследно закрыть старый. Но чем сложнее, тем и интереснее работать с таким ".

Женщина в Германии потратила все сбережения, чтобы укрыть тело татуировками с ног до головы. 55-летняя Керстин Тристан, потратила $35,3 тыс. за пять лет и считает, что рисунки на теле дают ей энергию.Бывшая таксист из Лейпцига любит хвастаться татуировками в Instagram и Only Fans. Сейчас 90% ее тела покрыто тату в виде цветов и бабочек.

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Дата
08
июня

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