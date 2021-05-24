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понедельник, 24 мая 2021 13:26

55-летняя женщина потратила все сбережения на татуировки
7

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Керстин Тристан потратила более $35 тыс., чтобы покрыть 90% тела татуировками / instagram tattoo_butterfly_flower
Керстин Тристан потратила более $35 тыс., чтобы покрыть 90% тела татуировками / instagram tattoo_butterfly_flower
Керстин Тристан потратила более $35 тыс., чтобы покрыть 90% тела татуировками / instagram tattoo_butterfly_flower
Керстин Тристан потратила более $35 тыс., чтобы покрыть 90% тела татуировками / instagram tattoo_butterfly_flower
Керстин Тристан потратила более $35 тыс., чтобы покрыть 90% тела татуировками / instagram tattoo_butterfly_flower

Женщина в Германии потратила все сбережения, чтобы укрыть тело татуировками с ног до головы.

55-летняя Керстин Тристан, потратила $35,3 тыс. за пять лет и считает, что рисунки на теле дают ей энергию. Об этом пишет Mirror.

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Бывшая таксист из Лейпцига любит хвастаться татуировками в Instagram и Only Fans. Сейчас 90% ее тела покрыто тату в виде цветов и бабочек.

"Я хотела попробовать что-то новое. Мы все живем один раз, и я подумала, что в моем возрасте должно быть что-то настоящее. Когда смотрю теперь в зеркало, то вижу красивый луг. Это красиво", - говорит Кристин.

Она регулярно публикует фото своих татуировок в Instagram, где у нее 156 тыс. подписчиков.

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