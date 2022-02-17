Мюсли, фреши и не только: диетологи назвали пять продуктов, вредящих фигуре

Диетологи назвали 5 продуктов, вредящих фигуре. Фото: instagram.com/tati_vk

Здоровое питание – залог хорошего самочувствия, хорошей физической формы, сияющей кожи и положительного настроения. И все же следует знать, какие продукты помогут в достижении цели привести себя в форму, а какие – только навредят.

Диетологи выделили пять опасных для фигуры продуктов, которые едим каждый день, пишет Elle.

Первая углеводная бомба – свежевыжатые фруктовые соки. Они содержат сахар и фруктозу и там совсем отсутствует клетчатка. Диетологи уверены, польза фруктовых соков преувеличена. В свою очередь советуют употреблять больше свежих фруктов и овощных фрешей.

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Утренние мюсли с йогуртом точно навредят вашей фигуре. они содержат рекордное количество глюкозы, молочного шоколада, банановых и кокосовых чипсов в сахаре и засушенных фруктов, которые при регулярном употреблении будут способствовать увеличению веса. Для полезного завтрака лучше выбирать гранолу без джема и сахара.

Паста – это сплошные углеводы, от которых похудеть точно не удастся. Даже если вы выбираете твердые сорта пшеницы – помните, это обычный маркетинг.

Если вы хотите похудеть, следует исключить из рациона растительное молоко. Там достаточно много сахара, а также к такому молоку часто добавляют ароматизаторы.

Многие считают, что суши – здоровая пища, которая не приносит никакого вреда. Однако роллы вместе с васаби и соевым соусом содержат рекордное количество соли, задерживающей воду в организме.

Для поддержания здоровья есть потребность в правильном и сбалансированном питании, поскольку организм получает полезные элементы в основном через еду. Диетологи назвали продукт, употребление которого способствует быстрому росту волос, улучшению состояния кожи и обеспечивает правильную работу гормональной системы. Эксперты заверили, что авокадо – содержит в себе рекордное количество витаминов Е, группы В, А, С, К, РР. К тому же в составе у него фолиевая кислота, которая важна для женского здоровья.