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пятница, 11 февраля 2022 10:39

Ускоряет метаболизм и сжигает жировые клетки: назвали продукт, который нужно есть каждый день

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Ускоряет метаболизм и сжигает жировые клетки: назвали продукт, который нужно есть каждый день
Эксперты назвали продукт, который нужно есть каждый день. Фото: instagram.com/taylor_hill

Для поддержания здоровья есть потребность в правильном и сбалансированном питании, поскольку организм получает полезные элементы в основном через еду.

Диетологи назвали продукт, употребление которого способствует быстрому росту волос, улучшению состояния кожи и обеспечивает правильную работу гормональной системы. Эксперты заверили, что авокадо – содержит в себе рекордное количество витаминов Е, группы В, А, С, К, РР. К тому же в составе у него фолиевая кислота, которая важна для женского здоровья, пишет Elle.

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Утренний тост с авокадо ускорит метаболизм и сожжет клетки жировой ткани. К тому же фрукт улучшает память и снижает риск болезни Альцгеймера, а также оказывает благоприятное влияние на нервную систему организма - снижает усталость и стресс.

Чтобы обеспечить организм микроэлементами и не допустить накопления вредных веществ диетологи рекомендуют максимально разнообразить рацион. Также специалисты по питанию настаивают, что существуют продукты, чрезмерное употребление которых может негативно повлиять на здоровье. Эксперты выделили пять продуктов, которые не следует есть каждый день.

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