Может ли пользоваться семья одним мылом, как его выбирать - что нужно знать о средстве

Семья может пользоваться одним мылом, но при уходе за детьми нужно использовать детское мыло. Фото: pixabay

Мылом человек пользуется много раз в день.

В то же время выбирать отдельное мыло для каждой части тела не стоит, пишет Ukr.Media.

Главное - обратить внимание на состав мыла, по словам дерматологов. Часто в качестве антибактериального компонента производители применяют синтетические вещества - антибиотики, Они, кроме патогенной, убивают и нормальную флору. Их противовесом являются природные компоненты: аромамасла ромашки, календулы, алоэ, чайного дерева.

В средстве для интимной гигиены следует присмотреться к уровню рН, то есть кислотно-щелочного показателя. Он не должен превышать 5,5. Выбрать стоит то средство, в котором меньше такого компонента как лаурилсульфат натрия.

Семья может пользоваться одним мылом. Но для детей нужно использовать детское мыло, говорят эксперты. Надо быть осторожными при пользовании общими туалетными принадлежностями тем, у кого появились проблемы с кожей. Например, грибок.

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Мыло надо выбирать в соответствии с состоянием кожи и наличия аллергии. Если дома жесткая вода, пониженная влажность, надо пользоваться жидким мылом. Важно помнить, что ни твердое, ни жидкое антибактериальное мыло не подходит для ежедневного применения.

Чтобы не выбрасывать старую косметику, которой еще осталось много, можно ее сохранить качественной благодаря определенным правилам. Первое, что следует сделать - проверить срок хранения. При правильных условиях хранения к этому сроку смело можно добавлять еще до полугода дополнительного хранения и не беспокоиться о качестве и свойствах продукта.