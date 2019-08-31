"Мистер Вселенная" рассказал о секретах бодибилдинга

Киевлянин 35-летний Адам Козыра со студенческих лет занимается бодибилдингом. Начинал из пауерлифтинга, но потом понял, что его больше привлекает эстетика тренированного тела. Сегодня он имеет больше десятка международных титулов. Один из них - "Мистер Вселенная". Его получил дважды - в 2011 и 2012 годах. Также в этом году Козыра был зарегистрирован Национальным реестром рекордов, как владелец самых больших бицепсов - их объем составляет 52 см.

Сейчас Адам в перерывах между соревнованиями готовит к турнирам других мужчин. Также помогает людям похудеть, как личный тренер.

Об особенностях бодибилдерской подготовки, секреты этого вида спорта и красивого тела Адам Козыра рассказал в интервью корреспонденту Gazeta.ua:

С детства хотели посвятить себя какому-то виду спорта? У вас были данные именно для бодибилдинга?

Всегда был худой. При росте 190 сантиметров весил 80 килограммов. На первом курсе университета хотел идти на баскетбол. Случайно встретил тренера по атлетической гимнастике. Спросил, не хочу ли записаться в его секцию. До конца не понял, что это, но согласился. Впоследствии узнал, что в советские времена так называли бодибилдинг. Мой папа привозил из Польши, откуда он родом, видеокассеты с фильмом "Рэмбо". Хотя озвучка была польской, а языка я не знал, просматривал их дважды в неделю. Сильвестр Сталлоне стал примером. Автор: Александр Фальчевский Бодибилдингом Адам Козыра занимается более 15 лет По образованию я физик-ядерщик. После университета пошел работать по специальности в госучреждение. Пробыл там около трех лет, но параллельно занимался спортом. Начал тренироваться в подвальном зале. Меня начало интересовать не развитие силы, а больше эстетическая сторона. В определенный момент спортивная чаша, даже в плане заработка, перевесила госслужбу. Пришлось сделать выбор.

Какие были первые шаги в соревнованиях по бодибилдингу?

Выступил сначала в Киеве - победил. Затем занял третье место на чемпионате Украины. Это меня смотивировало. Никогда не был экстравертом. Был закрытым. Не думал, что сцена меня так захватит. Это как наркотик. Теперь провожу семинары. Чем больше людей, тем мне больше нравится.

В бодибилдинге генетика - один из решающих факторов

Во время соревнований на сцене стоишь и думаешь: "Когда это закончится?" Потому что состояние истощения, а в глаза еще и софиты светят. В последние дни практически не пьешь воды. Состояние такой, что тебе уже все равно, что там происходит. Когда меня награждают, на сцене эмоций не показываю. Потому что мысль одна: "Слава богу, отстрелялся. Теперь можно нормально поесть, попить ".

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Как быстро можно достичь результатов в тренировках?

Открытый бодибилдинг требует лет подготовки. Большинство хочет быстрых результатов, поэтому сегодня популярный пляжный бодибилдинг. В нем мужчины выступают в шортах. Поэтому мои победы давались нелегко. Особым для меня было соревнование на чемпионате Европы по версии IFBB. Турнир проходил 6 мая. Это день рождения моей мамы. Выходя на сцену, понимал, что нужно выложиться наполную, не было вариантов. Выиграл.

Бодибилдингом Адам Козыра занимается более 15 лет. Фото: Instagram

Для бодибилдинга нужны какие-то особые физические данные?

В бодибилдинге генетика - один из решающих факторов. У нас в подвальном зале был парень, который очень хотел раскачаться. Небольшого роста и худощавый. Носил с собой еду в судочках постоянно. Смотритель зала ему постоянно говорил: "Как ни старайся, с пони владимирского тяжеловоза не сделаешь". У него так ничего и не вышло. Хотя победы получают именно те, кто более старательный и упрямый. Генетически я пошел в своего деда Яна. Знаю его только по фотографиям. Был высоким и худым. Главное отличие нашего спорта - основная работа выполняется до соревнований. В день Х ты уже не можешь что-то изменить. За три месяца расписываешь себе диету и план тренировок. Выйти на сцену позировать - это легко.

Какое питание в бодибилдера?

Соблюдать режим питания сложно в начале. Затем это становится стилем жизни. Уже на автомате считаешь сколько белков, жиров и углеводов в блюдах. Я за то, чтобы сохранять лицо целый год, а не время от времени. Если не готовишься, можешь и торта съесть. Если позволю себе что-то лишнее, в тренажерном зале отработаю. На подготовке же пищу взвешиваем до грамма.

4-6 недель достаточно, чтобы выработать привычку

Стараюсь в работе не использовать слово "диета". Мы сразу ассоциируем его с запретом, а наш мозг этого не любит. Диета должна длиться некоторое время. Когда заканчивается, человек, как правило, набирает еще больше килограммов, чем сбросил. Я за то, чтобы не демонизировать продукты. Нужно просто приучить организм к правильному питанию на всю жизнь. Как показывает практика, 4-6 недель достаточно, чтобы выработать привычку. Например, ограничить себя в сладком. Это испытывал на себе.

Как сам готовишься к соревнованиям?

Ежедневно посещаю тренажерный зал. Главная цель - сжечь подкожный жир и вывести лишнюю воду. Это называется "сушка". В этом помогают элементарные упражнения – эффективнее всего жир сжигается при средне-низких нагрузках. Во время подготовки к соревнованиям на работу хожу пешком. На это у меня уходит 35 минут. Своим подопечным, которые имеют малоподвижную работу, советую выходить из общественного транспорта в двух остановках от дома. Не надо приходить в зал и ходить на беговой дорожке. Жир сжигается, когда организм получает много кислорода.

Не надо каждый день есть лосось. Достаточно немного нежирной рыбы и овощей

Когда готовлюсь к соревнованиям, за день могу съесть до 20 яиц. Украинцы имеют стереотип, что здоровый образ жизни и питание - это дорого. Однако если посчитать, сколько денег тратят на шаурму, чипсы, пиво, то это дороже, чем две пачки риса и куриных филе. Не надо каждый день есть лосось. Достаточно немного нежирной рыбы и овощей.

Бодибилдингом Адам Козыра занимается более 15 лет. Фото: Instagram

Что скажете о вспомогательных препаратах, которыми пользуются сегодня некоторые спортсмены?

Когда ребята просят подготовить к соревнованиям, отговариваю их от гормональных препаратов. Это самое большое зло среди спортсменов. Самый распространенный гормон - инсулин. Он во много раз увеличивает способность организма усваивать полезные вещества из пищи. После его приема возникает невероятный аппетит. Организм растет как на дрожжах. И инсулин резко снижает уровень сахара в крови. Это вредно для мозга, так как он работает на глюкозе. Из-за этого человек может потерять сознание. А если никто не зальет в рот сахарный сироп - умереть. Инсулин - гормон для диабетиков, так пусть таким и остается.

Понимаем, что на обычном питании достичь действительно больших мышц нереально. Позволяете ли себе какие-то химические вспомогатели?

Под понятие "химия" у нас вносят все подряд. Есть спортивное питание - добавки, БАДы. Есть отдельный класс гормональных препаратов. Допинг есть у всех видах спорта высоких достижений. Бодибилдинг это проявляет лучше вссего. Если бодибилдер собирается принимать гормональные препараты, то это должно быть под контролем врачей. В федерации есть допинг-контроль. Если ловят первый раз - получаешь дисквалификацию на три года. Второй раз - получаешь пожизненную. Каждый сезон есть те, кого ловят. Бодибилдингом Адам Козыра занимается более 15 лет. Фото: Facebook Чтобы на мою массу набрать суточную норму белка, нужно съедать около трех килограммов мяса. Это и по деньгам дорого, и нагрузка на желудочно-кишечный тракт. Поэтому определенную часть употребляю в виде жидкого белка. Также важен витаминный комплекс. Из-за невысокого качества продуктов необходимы питательные вещества, помогающие сжигать жир и укрепляющие сердечную мышцу. Для поддержания суставов имею в рационе биологически активные добавки, которые стимулируют синтез хрящевых тканей. Это необходимо, когда работаешь с большими весами. Если с суставом что-то произошло, то эти БАДы уже не помогут. Также нужна правильная техника выполнения упражнений.

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Какие советы в питании часто приходится давать своим подопечным?

Самое сложное - научить людей полноценно завтракать. Это проблема большинства. Я себя еще со студенческих времен приучал. Это источник белка - яйца проще всего. Порция углеводов - гречка или овсянка. Обычно, людей пугает, когда неквалифицированные тренеры говорят о шести приемах пищи, основной завтрак. Для организма это стресс. Человека нужно подводить плавно к этому. Например, в начале следует установить, что будет два полноценных приема пищи в день и перекус. Затем последний превращается в прием, так как организм уже сам потребует. И так далее.

Выбрать, что съесть после тренировок, не так легко, как кажется на первый взгляд. Есть прямая связь между вашими физическими целями и тем, что вы положите в рот. Диетолог рассказал, какие есть лучшие варианты завтрака после тренировки.