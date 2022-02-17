Матовый, металлик и неон: трендовые дизайны маникюра, которые подойдут на любой случай

Обновления весной свойственны всем направлениям моды и красоты, поэтому то, что все модницы ожидают нового обновленного маникюра весна-2022, совсем неудивительно.

Каждый год nail-мастера создают новинки маникюра для весны, увлекающие оригинальностью замысла и сочетанием элементов. Об этом в Instagram пишет дизайнер Самаль Сан.

Тенденции и тренды маникюра весна-2022 не удивят вас кардинально новыми решениями, однако множество интересных и незаурядных решений присутствуют среди nail-трендов.

Первое, на что стоит обратить внимание - френч с черным цветом. Такое изменение обычной классики придаст любому образу изюминки.

Фото: Pinterest

Металлик будет выглядеть привлекательно и нестандартно. Следует задуматься над таким решением, ведь этот маникюр смотрится дорого и элегантно.

Неоновые цвета возвращаются в моду. Если вы любите яркие цвета, можете сделать разноцветные ногти. А для большей креативности попросите мастера нанести леопардовый принт.

Светоотражающие ногти стали трендом в прошлом году и остались в текущем.

Эффект растекания на ногтях - тренд весны 2022-го. Если вы не любите однообразие в маникюре, стоит сделать именно такой дизайн.

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Матовые текстуры больше не в аутсайдерах. Такой маникюр снова заполонил сердца nail-мастеров.

Если же вы любите нестандартный маникюр, выбирайте 3D-дизайны.

Топ-трендом весны-2022 стал цветочный маникюр. Здесь вы можете выбирать все, что душа желает: розы, пионы, ромашки, фиалки, мак и даже сирень.

Если вы креативная личность, то маникюр с наклейками букв - точно то, что вам нужно.

Мастера маникюра ассоциируют весну со светлыми, нежными цветами и цветочными дизайнами. Beauty-эксперты рекомендуют использовать этой весной бутоны роз, пионы и стебли растений, а также флористические принты.