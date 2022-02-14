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вторник, 15 февраля 2022 09:35

Цветочный бум: 10 идей дизайна маникюра, которые следует сделать в ожидании весны
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Мастера маникюра ассоциируют весну со светлыми, нежными цветами и цветочными дизайнами.

Beauty-эксперты рекомендуют использовать этой весной бутоны роз, пионы и стебли растений, а также флористические принты, пишет Elle.

Именно такие дизайны способны улучшить настроение женщины и создать нежный образ.

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Идеи весеннего маникюра
Фото: instagram.com/mvk.ua
Идеи весеннего маникюра
Идеи весеннего маникюра
Идеи весеннего маникюра
Идеи весеннего маникюра

На пике моды французский маникюр, но он видоизменился, и кончики не обязаны быть белыми. Их можно сделать черными с резкими линиями, а основной цвет ногтя – мягким пастельным. Или кончики выполнить красочными, а остальную часть пластины – в оттенке, который сочетается с предыдущим по цветовой шкале. Кстати, такие "улыбки" не обязаны быть одного цвета, в этом году можно накрасить все пальцы разными оттенками. К совсем новому явлению относятся буквенные наклейки и символы. Они могут складываться в название любимого дизайнерского бренда или в любое слово, выражающее ваше настроение.

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