Модные цвета гель-лаков в 2022 году

 
Ексклюзивы
1/5
"Показываем молодежи, что тогда было не классно и не прикольно": в прокат выходит криминальная драма "Носорог" Олега Сенцова о неспокойных 90-х
"Показываем молодежи, что тогда было не классно и не прикольно": в прокат выходит криминальная драма "Носорог" Олега Сенцова о неспокойных 90-х
Просмотров: 495
Путин и Макрон ужинали лангустами и ухой – что пишет зарубежная пресса о встрече двух президентов
Путин и Макрон ужинали лангустами и ухой – что пишет зарубежная пресса о встрече двух президентов
Просмотров: 972
"Почему Путин может решиться на войну" – что пишет о нас мировая пресса
"Почему Путин может решиться на войну" – что пишет о нас мировая пресса
1 Просмотров: 2223
"Происходит смерть "Голоса". Затяжная смерть" - политический обозреватель
"Происходит смерть "Голоса". Затяжная смерть" - политический обозреватель
Просмотров: 1053
"Скульптура из метеорита и картина на обоях" - в Киеве представили уникальные работы Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко
"Скульптура из метеорита и картина на обоях" - в Киеве представили уникальные работы Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко
Просмотров: 531
Трагический день в истории – Януковича избрали президентом
Трагический день в истории – Януковича избрали президентом
Просмотров: 3555
"Тело и Город": открылась выставка сестер Очередько
"Тело и Город": открылась выставка сестер Очередько
Просмотров: 585
"Власть хочет запугать от выхода на протесты" – в Раде прокомментировали заявление Монастырского
"Власть хочет запугать от выхода на протесты" – в Раде прокомментировали заявление Монастырского
Просмотров: 2196
"Дела могут рассыпаться в суде" – что ожидает скандальных "слуг" Трухина и Кузьминых
"Дела могут рассыпаться в суде" – что ожидает скандальных "слуг" Трухина и Кузьминых
Просмотров: 675
Какие лазейки могут найти в делах Трухина и Кузьминых
Какие лазейки могут найти в делах Трухина и Кузьминых
Просмотров: 540
Фото
Все фото
14
7
5
5
7
Маникюр ко Дню влюбленных: показываем 14 нежных вариантов, которые следует сделать
Маникюр ко Дню влюбленных: показываем 14 нежных вариантов, которые следует сделать
Базовый маникюр: трендовые оттенки, которые подойдут на любой случай
Базовый маникюр: трендовые оттенки, которые подойдут на любой случай
На протяжении 25 лет: Бекхэм рассекретил, какое блюдо ест Виктория каждый день ради стройности
На протяжении 25 лет: Бекхэм рассекретил, какое блюдо ест Виктория каждый день ради стройности
Гречка и бег: 55-летняя Сумская рассекретила, как держит тело в тонусе
Гречка и бег: 55-летняя Сумская рассекретила, как держит тело в тонусе
На короткие ногти: показали семь трендовых цветов в нейл-дизайне
На короткие ногти: показали семь трендовых цветов в нейл-дизайне
Видео
Все видео
Всего за 9 мин. в день: звездная фитнес-тренер показала, как быстро вернуться в форму
Всего за 9 мин. в день: звездная фитнес-тренер показала, как быстро вернуться в форму
Самые дешевые локоны: показали, как накрутить волосы на носки
Самые дешевые локоны: показали, как накрутить волосы на носки
Увеличить губы без уколов возможно - советы визажистки
Увеличить губы без уколов возможно - советы визажистки
Владелица рекордно длинных волос обрезала их
Владелица рекордно длинных волос обрезала их
Она работает: блогер ошеломил результатом цветной диеты
Она работает: блогер ошеломил результатом цветной диеты
Интервью
1/5
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
Просмотров: 1044
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
Просмотров: 450
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
Просмотров: 990
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
Просмотров: 1836
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
Просмотров: 1080
Колонка
Наталия Мазина
Наталия Мазина
09 февраля 2022
Просмотров: 9
Чужі нотатки
Не знаю, де дітися, і хочу швидше розпрощатися. Але нам іще разом іти до метро. Брала інтерв'ю в колишнього чиновника. Літній, серйозний, поважний, ...
среда, 09 февраля 2022 08:48

Модные цвета гель-лаков в 2022 году

  Комментировать
Модные цвета гель-лаков в 2022 году
Все природные оттенки гель-лаков можно использовать для разной длины ногтей

За новинками нейл-дизайна следят те, кто хочет всегда выглядеть стильно и современно. Мода существует не только для гардероба и причесок, но и в маникюре. Мастера нейл-дизайна неустанно удивляют нас креативными идеями, которые было бы невозможно реализовать без использования гель-лаков. С их помощью ногти девушки, а значит, и руки выглядят ухоженными. Такие средства длительно сохраняют маникюр в привлекательном состоянии, а разнообразие видов и легкое применение позволяют менять свой образ в любой момент. Мы расскажем, какие цвета и идеи в маникюре все еще актуальны и что будет на пике моды в наступившем году.

Тренды маникюра в 2022 году

Современное оформление базируется на ухоженности ногтевых пластин и их здоровом состоянии. В остальном нет никаких ограничений, можно экспериментировать и с формой, и с цветом. Продолжается мода на хром и металлик, это значит, что блестящее покрытие разных цветов будет украшать ноготки девушек. На смену оттенкам зеленого приходит синий электрик. Кстати, возвращается в моду квадратная форма пластины, "кошачий глаз" с более богатыми оттенками и маникюр из 90-х с короткими темно-красными ноготками.

На пике моды французский маникюр, но он видоизменился, и кончики не обязаны быть белыми. Их можно сделать черными с резкими линиями, а основной цвет ногтя – мягким пастельным. Или кончики выполнить красочными, а остальную часть пластины – в оттенке, который сочетается с предыдущим по цветовой шкале. Кстати, такие "улыбки" не обязаны быть одного цвета, в этом году можно накрасить все пальцы разными оттенками. К совсем новому явлению относятся буквенные наклейки и символы. Они могут складываться в название любимого дизайнерского бренда или в любое слово, выражающее ваше настроение.

Самые модные оттенки и комбинации

Один из примечательных трендов – использование нескольких лаков из одной коллекции под настроение. Можно нанести один цвет сегодня, а завтра сверху накрасить другим, если это подчеркнет вашу индивидуальность. Нет ограничений в оттенках – разные цвета для каждого пальца вполне реально. Специалисты нейл-арта представляют разные палитры на весну-лето и осень-зиму. В первом случае это бирюза, фиалковый, лавандовый, песочный и пастельно-оранжевый. А с сентября оттенки сменятся в темную сторону – бордо, шоколад, темно-синий.

Вот какими покрытиями стоит запастись на этот год:

• гель-лаки со светоотражающими блестками, которые великолепны и для педикюра;
• классические белые и розовые оттенки;
• матовые текстуры оттенка nude, в том числе и финиш для маникюра с матовым эффектом;
• блестящие лаки с блестками разных размеров и форм;
• нежные тона – персиковые, мятные, сиреневые, бирюзовые. Их можно использовать самостоятельно или сочетать с более сложными;
• лаки, которые оставляют красивые следы разводов краски.

Не забываем про блестящие украшения – глиттеры, декоративные камни, пайетки, кристаллы. Они очень актуальны. То же самое относится к наклейкам, но акценты смещаются в сторону символов и букв.

К универсальным вариантам, которые не боятся меняющейся моды, относятся красный, белый, черный, бежевый, серый, молочный цвета. Все естественные, натуральные оттенки можно использовать для разной длины ногтей, они подходят для любого женского образа.

Источник: сайт lillyshop.pro

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Модные цвета гель-лаков в 2022 году». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
февраля

Раздевалась, словно искала блоху: впервые показали стриптиз

Самое читаемое
Держался как профессионал: раненый рассказал о Рябчуке и о &quot;дедовщине&quot;
Держался как профессионал: раненый рассказал о Рябчуке и о "дедовщине" Просмотров: 32412
СМИ узнали, кто был &quot;в красном&quot; за рулем авто Трухина
СМИ узнали, кто был "в красном" за рулем авто Трухина
 Просмотров: 12969
Зеленский пообещал смартфоны вакцинированным украинцам
Зеленский пообещал смартфоны вакцинированным украинцам 2 Просмотров: 12276
&quot;Сразу его выделил&quot;: раненый на Южмаше рассказал о первом знакомстве со стрелком
"Сразу его выделил": раненый на Южмаше рассказал о первом знакомстве со стрелком Просмотров: 10260
Показали, в каких условиях держат днепровского стрелка: фото
Показали, в каких условиях держат днепровского стрелка: фото
3
 Просмотров: 10251
Красота
Маникюр ко Дню влюбленных: показываем 14 нежных вариантов, которые следует сделать
Маникюр ко Дню влюбленных: показываем 14 нежных вариантов, которые следует сделать
14
 Просмотров: 279
Всего за 9 мин. в день: звездная фитнес-тренер показала, как быстро вернуться в форму
Всего за 9 мин. в день: звездная фитнес-тренер показала, как быстро вернуться в форму
 Просмотров: 513
Что можно есть перед сном: назвали пять продуктов, которые не повредят фигуре
Что можно есть перед сном: назвали пять продуктов, которые не повредят фигуре Просмотров: 2376
Базовый маникюр: трендовые оттенки, которые подойдут на любой случай
Базовый маникюр: трендовые оттенки, которые подойдут на любой случай
7
 Просмотров: 1323
На протяжении 25 лет: Бекхэм рассекретил, какое блюдо ест Виктория каждый день ради стройности
На протяжении 25 лет: Бекхэм рассекретил, какое блюдо ест Виктория каждый день ради стройности
5
 Просмотров: 7191
Больше всего комментируют
9
Путин иронически заявил, что готов предоставить Порошенко политическое убежище в РФ
7
Только Минские договоренности принесут мир - Макрон
4
Макрон похвалил Зеленского за выполнение требования Кремля
2
Патрульного допрашивают за скрытое видео с Трухиным: в ДБР объяснили, "светит" ли ему подозрение
2
Зеленский пообещал смартфоны вакцинированным украинцам
Голосов: 859
Голосование Если бы выборы мэра Киева проходили в ближайшее время, за кого отдали бы свой голос?
  • Виталий Кличко
  • Борислав Береза
  • Николай Томенко
  • Марина Порошенко
  • Роман Грищук
  • Алексей Кучеренко
  • Андрей Ильенко
  • Сергей Притула
  • Юрий Левченко
  • Свой вариант
Просмотреть