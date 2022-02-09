Модные цвета гель-лаков в 2022 году

Все природные оттенки гель-лаков можно использовать для разной длины ногтей

За новинками нейл-дизайна следят те, кто хочет всегда выглядеть стильно и современно. Мода существует не только для гардероба и причесок, но и в маникюре. Мастера нейл-дизайна неустанно удивляют нас креативными идеями, которые было бы невозможно реализовать без использования гель-лаков. С их помощью ногти девушки, а значит, и руки выглядят ухоженными. Такие средства длительно сохраняют маникюр в привлекательном состоянии, а разнообразие видов и легкое применение позволяют менять свой образ в любой момент. Мы расскажем, какие цвета и идеи в маникюре все еще актуальны и что будет на пике моды в наступившем году.

Тренды маникюра в 2022 году

Современное оформление базируется на ухоженности ногтевых пластин и их здоровом состоянии. В остальном нет никаких ограничений, можно экспериментировать и с формой, и с цветом. Продолжается мода на хром и металлик, это значит, что блестящее покрытие разных цветов будет украшать ноготки девушек. На смену оттенкам зеленого приходит синий электрик. Кстати, возвращается в моду квадратная форма пластины, "кошачий глаз" с более богатыми оттенками и маникюр из 90-х с короткими темно-красными ноготками.

На пике моды французский маникюр, но он видоизменился, и кончики не обязаны быть белыми. Их можно сделать черными с резкими линиями, а основной цвет ногтя – мягким пастельным. Или кончики выполнить красочными, а остальную часть пластины – в оттенке, который сочетается с предыдущим по цветовой шкале. Кстати, такие "улыбки" не обязаны быть одного цвета, в этом году можно накрасить все пальцы разными оттенками. К совсем новому явлению относятся буквенные наклейки и символы. Они могут складываться в название любимого дизайнерского бренда или в любое слово, выражающее ваше настроение.

Самые модные оттенки и комбинации

Один из примечательных трендов – использование нескольких лаков из одной коллекции под настроение. Можно нанести один цвет сегодня, а завтра сверху накрасить другим, если это подчеркнет вашу индивидуальность. Нет ограничений в оттенках – разные цвета для каждого пальца вполне реально. Специалисты нейл-арта представляют разные палитры на весну-лето и осень-зиму. В первом случае это бирюза, фиалковый, лавандовый, песочный и пастельно-оранжевый. А с сентября оттенки сменятся в темную сторону – бордо, шоколад, темно-синий.

Вот какими покрытиями стоит запастись на этот год:

• гель-лаки со светоотражающими блестками, которые великолепны и для педикюра;

• классические белые и розовые оттенки;

• матовые текстуры оттенка nude, в том числе и финиш для маникюра с матовым эффектом;

• блестящие лаки с блестками разных размеров и форм;

• нежные тона – персиковые, мятные, сиреневые, бирюзовые. Их можно использовать самостоятельно или сочетать с более сложными;

• лаки, которые оставляют красивые следы разводов краски.

Не забываем про блестящие украшения – глиттеры, декоративные камни, пайетки, кристаллы. Они очень актуальны. То же самое относится к наклейкам, но акценты смещаются в сторону символов и букв.

К универсальным вариантам, которые не боятся меняющейся моды, относятся красный, белый, черный, бежевый, серый, молочный цвета. Все естественные, натуральные оттенки можно использовать для разной длины ногтей, они подходят для любого женского образа.

Источник: сайт lillyshop.pro