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воскресенье, 25 июля 2021 01:22

Лучшие варианты перекусов, чтобы взять в дорогу

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Лучшие варианты перекусов, чтобы взять в дорогу
В дорогу нужно брать продукты, которые могут наполнить энергией. Фото: pixabay

Отправляясь на пикник или долгую поездку или прогулку, надо решить, что взять для перекуса.

Это должны быть продукты, полные пользой и энергией, рассказала нутрициолог Вероника Хуснутдинова в Instagram.

Она предложила 20 вкусных идей, которые будут по душе.

Список полезных перекусов на все случаи жизни

1. Морковь, сельдерей, огурцы (помыть, почистить, можно нарезать).

2. Растительные йогурты (некоторые хранятся без холодильника 3 - 4 дня).

3. Льняная каша (просто залейте кипятком + добавьте сухофрукты или ягоды).

4. Чизкейк с кешью.

5. Сырники с тофу.

6. Безглютеновые маффины.

7. Булочки без глютена.

8. Безглютеновый кекс с миндалем и клюквой.

9. Овощные безглютеновые вафли.

10. Ягодная и ореховая гранола (можно есть прямо из пачки).

11. Торт ягодный.

12. Ягоды / фрукты по сезону.

13. Ферментированные соки.

14. Сок-пюре тыквенный.

15. Орехи.

16. Конопляные семена (отличный источник аминокислот, можно добавлять в йогурты, в льняную кашу).

17. Сухофрукты.

18. Батончики фруктово-ореховые.

19. Чипсы из ламинарии.

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20. Водоросли нори сушеные.

Есть продукты, которие плохо влияют на бактериальную микрофлору и могут навредить организму. Среди таких и куриный суп с лапшой. Блюдо содержит натрий, а если его есть много, то риск ожирения увеличивается на 25%, по словам экспертов.

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