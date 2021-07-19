Ложиться спать с мокрой головой или нет - ответ экспертов

Не стоит ложиться спать с мокрыми волосами еще и потому, что во время сна волосы трется друг о друга и о кровать, поэтому и повреждается. Фото: pixabay

Нельзя ложиться спать с мокрыми волосами, если они ослаблены или тонкие от природы.

В увлажненном состоянии структура волос более уязвима, поэтому они становятся сухим и ломким, пишет Harpers Bazaar.

Специалисты советуют посушить голову перед сном. Ведь если на волосках отслоятся микрочастички, то кончики волос могут сечься.

Не стоит ложиться спать с мокрыми волосами еще и потому, что во время сна волосы трутся между собой и о кровать, и повреждаются. А утром их еще труднее расчесать и распутать.

Если прическа плохо высохла ночью, то волосы будут сложнее уложить.

В нестандартных ситуациях, когда пришлось лечь с мокрой головой, можно применить несколько хитростей, чтобы избежать проблем с волосами. Советуют нанести на голову немного несмываемого кондиционера или спрея для легкого расчесывания и сделать пучок, используя шелковую резинку или ленту. Утром волосы будут увлажненными, а на голове легкая волнистая укладка.

Также можно надевать на ночь специальный тюрбан из шелка или микрофибры, которые не повреждают волосы.

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Ни в коем случае не стоит ложиться спать с мокрыми волосами, если есть ощущение плохого самочувствия. Переохлаждение может спровоцировать серьезное простудное заболевание. Если же спать с включенным кондиционером и мокрыми волосами, это может вызвать насморк и боль в горле.

В общем тандеме образа большую роль играет цвет волос. Иногда его замена придает свежести лицу и снимает усталость. Есть случаи, когда покраска наоборот может сделать человека старше. Как правило, старят три основных цвета: холодный пепельный блонд, однотонный черный, красное дерево.