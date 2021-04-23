Куркума спасет от депрессии и других заболеваний

Куркума предотвращает заболевания головного мозга. Фото: pixabay

У куркумы много полезных свойств.

Она способствует профилактике рака и снижает риск болезней сердца, пишет sayyes.

Также эта специя помогает бороться с хроническими заболеваниями. В ней много активных химических веществ. Например, куркумин - мощный антиоксидант, который обладает ярко выраженным противовоспалительным действием.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему надо есть ложку меда в день

Куркума предотвращает заболевания головного мозга. Ученые подтвердили ее эффективность в лечении депрессии.

Также важно, что куркума замедляет старение. Окислительный стресс, то есть избыток в организме свободных радикалов, является фактором, ускоряющим старение. Куркума способна с этим бороться.

Специя также защищает печень от повреждений. Регулярное употребление куркумина снижает риск и приостанавливает развитие различных болезней печени: неалкогольной жировой болезни печени, фиброза, цирроза.

Кальций, который есть в молочных продуктах, способствует профилактике камней в почках. Также это профилактика рака кишечника, улучшения состава крови, нервной и мышечной системы, контроль давления крови, здоровья костей и десен.