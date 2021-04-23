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пятница, 23 апреля 2021 15:28

Куркума спасет от депрессии и других заболеваний

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Куркума спасет от депрессии и других заболеваний
Куркума предотвращает заболевания головного мозга. Фото: pixabay

У куркумы много полезных свойств.

Она способствует профилактике рака и снижает риск болезней сердца, пишет sayyes.

Также эта специя помогает бороться с хроническими заболеваниями. В ней много активных химических веществ. Например, куркумин - мощный антиоксидант, который обладает ярко выраженным противовоспалительным действием.

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Куркума предотвращает заболевания головного мозга. Ученые подтвердили ее эффективность в лечении депрессии.

Также важно, что куркума замедляет старение. Окислительный стресс, то есть избыток в организме свободных радикалов, является фактором, ускоряющим старение. Куркума способна с этим бороться.

Специя также защищает печень от повреждений. Регулярное употребление куркумина снижает риск и приостанавливает развитие различных болезней печени: неалкогольной жировой болезни печени, фиброза, цирроза.

Кальций, который есть в молочных продуктах, способствует профилактике камней в почках. Также это профилактика рака кишечника, улучшения состава крови, нервной и мышечной системы, контроль давления крови, здоровья костей и десен.

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