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Косметолог назвала основные причины сыпи на лице

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Косметолог назвала основные причины сыпи на лице
Механические щеточки для лица сильно травмируют кожу и усиливают высыпания. Фото: pixabay

Сыпь на лице может быть из-за того, что его умывают мылом, а не протирают тоником.

Еще одна причина - лицо часто трогают руками, рассказала косметолог Ольга Петрунина в Instagram.

Скрабы для лица также могут вызвать сыпь. Если неправильно выбрать средство для умывания, то это обезводит кожу. Во время их покупки специалист советует обращать внимание на состав. Агрессивные компоненты должны быть на последних строках или не быть вовсе.

Отсутствие тоника нарушает РН-баланс кожи лица, который он должен выравнивать по своему назначению. Тоник смягчает действие воды, нейтрализует действие умывалки, по ощущениям это увлажненяет и обеспечивает комфорт.

Средство для умывания и тоник должны соответствовать друг другу. Таким образом они будут решать 80% всех проблем кожи.

Масла для лица провоцируют обезвоживание и высыпания.

Скрабы, особенно из натуральных частиц, как абрикосовых косточек, зерен кофе, травмируют кожу и разносят содержание гнойных прыщиков по всему лицу.

Механические щеточки для лица сильно травмируют кожу и усиливают высыпания.

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Популярно прижигание высыпаний на лице спиртом. Этого делать нельзя.

Правильное снятие макияжа важно для здоровья кожи. Эта процедура - не то же самое, что умывание или очистка кожи. Важно помнить, что удаление косметики - отдельный важный этап. И пенка, гель или молочко для умывания - не те средства, которые нужны. Их задача - очищать лицо от кожного сала и ежедневного загрязнения. Для качественного смывания косметики подойдет мицеллярная вода, двухфазное средство, или гидрофильное масло.

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