Без пенки, геля или молочка: как правильно смывать макияж

 
Ексклюзивы
1/5
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
Просмотров: 5256
Закон о коренных народах нервирует Путина - Муждабаев
Закон о коренных народах нервирует Путина - Муждабаев
Просмотров: 342
Какой матрас не годится для секса
Какой матрас не годится для секса
Просмотров: 585
Сезон арбузов: когда цены упадут до прошлогодних
Сезон арбузов: когда цены упадут до прошлогодних
Просмотров: 333
Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
Просмотров: 495
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 1071
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
Просмотров: 234
Украинские фермеры выращивают персики, а в продаже - импорт
Украинские фермеры выращивают персики, а в продаже - импорт
Просмотров: 432
"Я и бал президента": книга Мендель появилась в продаже. Сети гудят
"Я и бал президента": книга Мендель появилась в продаже. Сети гудят
Просмотров: 1278
"Ребенок убил пассажиров". Как уберечься от смерти в ДТП
"Ребенок убил пассажиров". Как уберечься от смерти в ДТП
Просмотров: 945
Фото
Все фото
9
4
3
7
5
Как у Свитолиной: подборка свадебных брючных костюмов, чтобы удивлять на празднике
Как у Свитолиной: подборка свадебных брючных костюмов, чтобы удивлять на празднике
Трендовая база для маникюра: какой цвет самый популярный в сезоне
Трендовая база для маникюра: какой цвет самый популярный в сезоне
Минимализм в моде: какие украшения выбрать в этом стиле
Минимализм в моде: какие украшения выбрать в этом стиле
Пышные формы: показали изысканные наряды для женщин plus size
Пышные формы: показали изысканные наряды для женщин plus size
Аксессуары, которые сделают пикантным летний образ
Аксессуары, которые сделают пикантным летний образ
Видео
Все видео
Самые дешевые локоны: показали, как накрутить волосы на носки
Самые дешевые локоны: показали, как накрутить волосы на носки
Увеличить губы без уколов возможно - советы визажистки
Увеличить губы без уколов возможно - советы визажистки
Владелица рекордно длинных волос обрезала их
Владелица рекордно длинных волос обрезала их
Она работает: блогер ошеломил результатом цветной диеты
Она работает: блогер ошеломил результатом цветной диеты
Как создать идеальную талию: 5 действенных упражнений
Как создать идеальную талию: 5 действенных упражнений
Интервью
1/5
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Просмотров: 495
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
Просмотров: 1080
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Просмотров: 423
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 1071
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Просмотров: 639
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
22 июля 2021
Просмотров: 180
До мамонтів
Ніколи не був на Місяці. А оце думаю: якби побував, то що б із того вийшло? Мабуть, нічого такого, чого б уже не пережив на Землі. За останні тижні ...
пятница, 23 июля 2021 14:14

Без пенки, геля или молочка: как правильно смывать макияж

  Комментировать
Без пенки, геля или молочка: как правильно смывать макияж
Мицеллярно воду надо отличать от тоника или средств для умывания. Фото: pixabay

Правильное снятие макияжа важно для здоровья кожи.

Эта процедура - не то же самое, что умывание или очистка кожи, рассказала косметолог Ольга Петрунина.

Важно помнить, что удаление косметики - отдельный важный этап. И пенка, гель или молочко для умывания - не те средства, которые нужны. Их задача - очищать лицо от кожного сала и ежедневного загрязнения. Для качественного смывания косметики подойдет мицеллярная вода, двухфазное средство, или гидрофильное масло.

Структура двухфазных средств похожа на масляную, но это не масло. Если они не подходят, можно выбрать мицеллярную воду. Гидрофильное масло не подойдет для жирной кожи и не справится с устойчивым макияжем. Не надо пренебрегать и пропускать очистку кожи после снятия макияжа. Тогда и нужно применить средства для умывания.

Мицеллярную воду надо отличать от тоника или средств для умывания. Ведь ее нельзя оставлять на лице, а необходимо смывать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Самомассажи лица и валик для осанки - Соня Плакидюк дала beauty-советы

После демакияжа и очистки рекомендуется протереть лицо ватным диском, смоченным тоником. Так удаляются остатки косметики и грязи.

Чтобы освежить кожу лица, для женщин популярным средством стала термальная вода. Но ее не следует использовать во всех случаях. Одной из причин, почему нцжно быть осторожными с термальной водой является то, что она не увлажняет кожу. Если использовать часто, то это может привести к обезвоживанию.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Без пенки, геля или молочка: как правильно смывать макияж». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
июля

Активисту сожгли дом - организаторов не нашли

Приняли декларацию с осуждением кремлевской агрессии

На курорте произошел тройной теракт

Убийца Джанни Версаче совершил самоубийство

Определили переносчика смертельной болезни

В огне погибло больше сотни людей

Мужчина взял в заложники полицейского

Самое читаемое
Суркис уничтожает карьеру Супряги
Суркис уничтожает карьеру Супряги
 Просмотров: 10773
Гороскоп на 22 июля: чей звездный час наступает прямо сейчас
Гороскоп на 22 июля: чей звездный час наступает прямо сейчас
 Просмотров: 7362
Продукты СССР: что могли купить люди в советских магазинах - фото
Продукты СССР: что могли купить люди в советских магазинах - фото
8
 Просмотров: 6408
Решилась на поступок, о котором сожалела до смерти: годовщина смерти Наталии Ужвий
Решилась на поступок, о котором сожалела до смерти: годовщина смерти Наталии Ужвий
 Просмотров: 5904
Центральный автовокзал Киева открыли после ремонта. Вид поражает
Центральный автовокзал Киева открыли после ремонта. Вид поражает
17
 Просмотров: 5302
Красота
Как у Свитолиной: подборка свадебных брючных костюмов, чтобы удивлять на празднике
Как у Свитолиной: подборка свадебных брючных костюмов, чтобы удивлять на празднике
9
 Просмотров: 639
Малоизвестный факт о супе, который разочаровывает
Малоизвестный факт о супе, который разочаровывает Просмотров: 540
Домашний уход с салонными результатами ‒ главный бьюти-тренд, который принесла эпидемия в нашу жизнь.
Домашний уход с салонными результатами ‒ главный бьюти-тренд, который принесла эпидемия в нашу жизнь. Просмотров: 72
Самомассажи лица и валик для осанки - Соня Плакидюк дала beauty-советы
Самомассажи лица и валик для осанки - Соня Плакидюк дала beauty-советы Просмотров: 18
Одиночество негативно влияет на здоровье и красоту человека
Одиночество негативно влияет на здоровье и красоту человека Просмотров: 126
Больше всего комментируют
3
Суд обязал ГБР открыть дело о возможной госизмене Зеленского
3
Мужчина на моноколесе упал на проезжую часть и повредил Infiniti
2
Из университета уволили профессора Бильченко, которая назвала Украину "колонией"
2
Delta уже в Киеве. Вирус скосил шесть человек
1
"В восемь месяцев остался сиротой" - как украинцев переселяли из этнических земель
Голосов: 1060
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть