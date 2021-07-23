Без пенки, геля или молочка: как правильно смывать макияж

Мицеллярно воду надо отличать от тоника или средств для умывания. Фото: pixabay

Правильное снятие макияжа важно для здоровья кожи.

Эта процедура - не то же самое, что умывание или очистка кожи, рассказала косметолог Ольга Петрунина.

Важно помнить, что удаление косметики - отдельный важный этап. И пенка, гель или молочко для умывания - не те средства, которые нужны. Их задача - очищать лицо от кожного сала и ежедневного загрязнения. Для качественного смывания косметики подойдет мицеллярная вода, двухфазное средство, или гидрофильное масло.

Структура двухфазных средств похожа на масляную, но это не масло. Если они не подходят, можно выбрать мицеллярную воду. Гидрофильное масло не подойдет для жирной кожи и не справится с устойчивым макияжем. Не надо пренебрегать и пропускать очистку кожи после снятия макияжа. Тогда и нужно применить средства для умывания.

Мицеллярную воду надо отличать от тоника или средств для умывания. Ведь ее нельзя оставлять на лице, а необходимо смывать.

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После демакияжа и очистки рекомендуется протереть лицо ватным диском, смоченным тоником. Так удаляются остатки косметики и грязи.

Чтобы освежить кожу лица, для женщин популярным средством стала термальная вода. Но ее не следует использовать во всех случаях. Одной из причин, почему нцжно быть осторожными с термальной водой является то, что она не увлажняет кожу. Если использовать часто, то это может привести к обезвоживанию.