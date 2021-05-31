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понедельник, 31 мая 2021 16:01

Кому нельзя пить кефир натощак

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Кому нельзя пить кефир натощак
Соки также пить после сна не советуют, поскольку содержат кислоты, которые раздражают слизистые, а кроме того - сахар. Фото: pixabay

Питьевую воду можно употреблять утром натощак без опасений за состояние организма.

Существуют все же напитки, которые пить не стоит после сна, потому что могут навредить, пишет U-News.

По словам специалистов, кое-что может раздражать желудок, а кое-что резко поднимать сахар в крови. Например, людям с воспаленной слизистой оболочкой желудка нельзя на голодный желудок пить кисломолочные напитки. Их кислоту сможет безболезненно переварить только крепкий и здоровый желудок. В других случаях, их надо пить после еды.

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Соки также пить после сна не советуют, поскольку содержат кислоты, которые раздражают слизистые, а кроме того - сахар. Также вредными для питья натощак являются сахаросодержащие газированные воды, чаи и компоты.

Алкоголь приносит особый вред. Алкогольные напитки быстро всасываются и резко повышают уровень глюкозы в крови - это может нарушать обменные процессы.

Вода с лимоном на голодный желудок утром дает неожиданные эффекты для организма. Диетологи рассказывают, что одним из них является то, что напиток уменьшает вздутие живота. Ведь лимонная вода действует как мочегонное средство, которое действительно помогает при задержке жидкости.

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