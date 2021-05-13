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четверг, 13 мая 2021 18:00

Диетологи объяснили эффект от воды с лимоном натощак

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Диетологи объяснили эффект от воды с лимоном натощак
Лимонная вода снизит появление камней в почках. Фото: pixabay

Вода с лимоном на голодный желудок утром дает неожиданные эффекты для организма.

Диетологи рассказывают, что одним из них является то, что напиток уменьшает вздутие живота, пишет Еatthis.

Ведь лимонная вода действует как мочегонное средство, которое действительно помогает при задержке жидкости.

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Также это поможет сбросить вес. Напиток обеспечивает сытость и является эффективным способом снизить потребление калорий.

Кожа станет более здоровой и увлажненной. Эксперты утверждают, что для того, чтобы иметь сияющую кожу, обязательно нужно пить воду с лимоном каждый день. А еще важно соблюдать водный баланс в течение дня.

Лимонная вода снизит появление камней в почках. Если есть определенные типы камней в почках, например оксалатные, цитрат в лимонной воде поможет расщепить и растворить их.

Многие привыкли утром пить кофе или чай и этим начинать свой день. Эти приеми сделают организм бодрее, но они не вполне полезны для здоровья. Гораздо полезнее для здоровья начинать каждый новый день со стакана теплой воды. Важно даже то, эта вода из-под крана, холодная, или горячая.

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