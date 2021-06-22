Кому нельзя есть помидоры

Не надо есть помидоры людям, у которых это вызывает изжогу. Фото: pixabay

Помидор содержит полезное и нужное для организма человека вещество - ликопен.

Но его можно есть не всем, пишет диетолог Альбина Комиссарова в Instagram.

По ее словам, не надо употреблять в пищу помидоры людям, у которых они вызывают изжогу.

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Также томаты не содержат много дубильного вещества, повышающего кислотность желудочного сока и которое может привести к язве.

"Концентрация желудочного сока отлично регулируется нашим организмом в зависимости от поступающей пищи. И уж точно ни один продукт не способен вызвать язву или гастрит", - отметила диетолог.

В черешне содержится большое количество витаминов, полезных для самочувствия человека. 21 ягода дает 12% дневной нормы клетчатки и фитонутриентов, а также калия и витамина С.