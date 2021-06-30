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Кому нельзя есть орехов

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Кому нельзя есть орехов
Есть орехи в умеренных количествах полезно для организма. Фото: pixabay

Немного орехов нужно есть каждый день, чтобы оставаться здоровым и правильно регулировать питания.

В орехах содержится много полезных веществ, пишет hochu.ua.

В то же время их можно есть только, если нет некоторых болезней.

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Орехи запрещены при: энтероколитах, язвах желудка, колитах и ​​гастритах, болезнях двенадцатиперстной кишки; ОРВИ, ангина, кашель и простуда, а также диатез, крапивница, экзема, псориаз и нейродермит.

Но, если человек здоров, то надо иметь меру в орехах тоже. Переев их, это может привести к рвоте, головной боли и тошноте. Умеренное количество будет полезним.

В одной горсти миндаля содержится 1/8 дневной нормы белка. Его полезно есть людям, которые сидят на растительной диете. Если добавлять его в рацион регулярно, то улучшится работа сердечно-сосудистой системы, а уровень холестерина станет контролируемым. Также благодаря витамину Е, который есть в миндале, кожа будет сияющей.

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