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четверг, 17 июня 2021 15:30

Кому можно есть хлеб и как делать это правильно

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Кому можно есть хлеб и как делать это правильно
Полностью убирать хлеб с рациона не стоит, особенно людям с активным образом жизни. Фото: pixabay

Основной движущей силой диет является то, что человек отказывается от быстрых углеводов и теряет лишние килограммы.

Хлеб - один из таких примеров, который довольно популярен в рационе, пишет newsyou.

По словам экспертов, полностью забирать хлеб с рациона не стоит, особенно людям с активным образом жизни. Им можно есть хлеб даже с содержанием сахара. Но есть определенные правила, чтобы делать это с пользой.

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Первое из них - не злоупотреблять. Можно есть один или два куска в день.

Также хлеб должен быть в рационе в первой половине суток. Тогда организм может его "сжечь" до конца дня без вреда. Если же человек ведет малоподвижный образ жизни и практически не занимается спортом, то в таком случае о хлебе стоит забыть.

Исследование показало, что клетчатка полезна для организма человека. Она содержится во фруктах и ​​овощах, некоторых видах хлопьев для завтрака, хлебе и пасте из цельного зерна, бобовых, чечевице, в орехах и семенах. Существует два типа клетчатки: растворимая и нерастворимая.

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Дата
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