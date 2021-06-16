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среда, 16 июня 2021 18:00

Какая норма клетчатки в ежедневном рационе человека

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Какая норма клетчатки в ежедневном рационе человека
Благодаря клетчатке можно похудеть. Фото: pixabay

Исследование показало, что клетчатка очень полезна для организма человека.

Она содержится во фруктах и ​​овощах, некоторых видах хлопьев для завтрака, хлебе и пасте из цельного зерна, бобовых, чечевице, в орехах и семенах, пишет medvisor.

Существует два типа клетчатки: растворимая и нерастворимая.

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Оба полезны по-своему. Растворимая, например, как губка, поглощает воду и превращается в кишечнике в желе. Уменьшает уровень плохого холестерина, уровень сахара в крови, является пищей для хороших бактерий. ⠀

Нерастворимая клетчатка - это грубые волокна. Она не впитывает воду и выводится без изменений. Стимулирует сокращение кишечника.

Благодаря клетчатке можно похудеть. Она малокалорийная и медленно усваивается, обеспечивает надолго сытость. ВОЗ определила норму клетчатки для всех в среднем 28 граммов в день.

Шпинат - один из самых полезных видов зелени. Листья содержат витамины группы A и C, B1, В2, B6, РР, Р, Е, D2, К и много минеральных веществ. Исследования показывают, что благодаря шпинату можно улучшить состояние мышц. Ведь нитраты, которые есть в листьях, помогают регулировать кальций в организме. Это хорошо для пожилых людей, у которых объем мышечной ткани с возрастом уменьшается.

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