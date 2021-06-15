Какую зелень есть после тренировок

Если каждый день в рацион добавлять шпинат, то можно укрепить мышцы и улучшить здоровье. Фото: pixabay

Шпинат - один из самых полезных видов зелени.

Листья содержат витамины группы A и C, B1, В2, B6, РР, Р, Е, D2, К и много минеральных веществ, пишет Express.

Исследования показывают, что благодаря шпинату можно улучшить состояние мышц. Ведь нитраты, которые есть в листьях, помогают регулировать кальций в организме. Это хорошо для пожилых людей, у которых объем мышечной ткани с возрастом уменьшается.

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В то же время, важно и то, где растет шпинат, потому что от этого зависит концентрация нитратов в нем. Из 100 г можно получить от 24 до 387 мг.

Если каждый день в рацион добавлять шпинат, то можно укрепить мышцы и улучшить здоровье. Особенно полезно будет съесть салат из этой зелени после тренировки.

Руккола - это пряная трава с полезными свойствами, которая может добавить вкус и аромат овощам. Но ее можно есть не всем людям, некоторым стоит отказаться. У людей иногда может быть аллергия на рукколу. Проявляется как спазм в горле, отек слизистой, нарушение пищеварения, спазм в желудке.