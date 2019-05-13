Когда стоит идти к парикмахеру: лунный календарь стрижек

Лунный календарь стрижек поможет определить благоприятный и неблагоприятный день для кардинального изменения имиджа.
Манипуляции с волосами помогут привлечь в жизнь то, что хочется, сообщает 24 канал.
В мае 2019 года изменение фаз луны будет проходить в следующей последовательности:
Новолуние - 5 мая в 1 час. 45 мин.
Полнолуние - 19 мая в 00 ч 11 мин.
Первая из 6 по 18 мая 2019 года.
Убывающая луна 1 - 4, 20 по 31 мая 2019 года.
Советы, когда лучше стричь волосы в этом месяце:
1 мая, среда - удачный день для стрижки и окрашивания волос.
2 мая, четверг - в этот день стрижка привлечет к вам положительную энергию.
3 мая, пятница - в этот день лучше воздержаться от смены имиджа и перенести поход к парикмахеру на другой день.
4 мая, суббота - не стрижет волосы в этот день, чтобы не навлечь в свою жизнь депрессию.
5 мая, воскресенье - если подстричь волосы в этот день, у вас могут возникнуть проблемы в общении с близкими и друзьями.
6 мая, понедельник - неудачный период для стрижки, изменение имиджа лучше отложить.
7 мая, вторник - стрижка в этот день открывает всю вашу энергию и предоставит трудолюбия и бодрости на долгий период.
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8 мая, среда - хороший день для стрижки и окрашивания волос.
9 мая, четверг - стрижка и окрашивание волос спровоцирует в вашей жизни ссору.
10 мая, пятница - новый цвет волос и стрижка повысят вашу уверенность в себе.
11 мая, суббота - удачный день для любых манипуляций с волосами.
12 мая, воскресенье - стрижка в этот день позволит избежать проблем со здоровьем.
13 мая, понедельник - стрижка в этот день принесет благополучие.
14 мая, вторник - день благополучный для любых манипуляций с волосами.
15 мая, среда - день результативной смены имиджа.
16 мая, четверг - стрижка привлечет внимание окружающих и, возможно, вам удастся встретить свою вторую половинку.
17 мая, пятница - идеальное время для стрижки волос и изменения прически.
18 мая, суббота - день не слишком удачным для стрижки, отсрочит поход к парикмахеру.
19 мая, воскресенье - в этот день надо воздержаться от стрижки.
20 мая, понедельник - стрижка в этот день принесет вам энергию и достаток.
21 мая, вторник - стрижка волос в этот день принесет вам счастье, а также привлечет красоту и здоровье. Окрашивание волос принесет в жизнь успех.
22 мая, среда - стрижка и окрашивание волос сделает вас более успешными и трудолюбивы.
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23 мая, четверг - стрижка в этот день выйдет идеальной и непременно поднимет настроение.
24 мая, пятница - самый популярный день для манипуляции с волосами. После стрижки волосы начнут скоро расти.
25 мая, суббота - в этот день лучше избежать любых манипуляций с волосами.
26 мая, воскресенье - визит к парикмахеру положительно повлияет на состояние вашего здоровья. Особая польза будет от стрижки горячими ножницами.
27 мая, понедельник - стрижка в этот день может привести к разочарованию.
28 мая, вторник - стрижка позволит сохранить прическу и красоту на долгий период.
29 мая, среда - неблагополучных день для стрижек утром, после 12:00 часов можно осуществлять любые манипуляции.
30 мая, четверг - удачный день для классических стрижек. С волосами можно экспериментировать как угодно. В любом случае стрижка будет положительный результат.
31 мая, пятница - благоприятный день для окрашивания волос.
Причиной быстрого старения людей является использование смартфонов, интернета, потребление фастфуда, курение, работа в офисах и ночной режим.
Современные гаджеты помогают упростить жизнь и одновременно ускоряют процесс старения. Это вызвано синим цветом экрана.
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