Когда стоит идти к парикмахеру: лунный календарь стрижек

Чтобы волосы отрастали быстрее, стригутся на растущий месяц. Фото: 2017rik.pp.ua

Лунный календарь стрижек поможет определить благоприятный и неблагоприятный день для кардинального изменения имиджа.

Манипуляции с волосами помогут привлечь в жизнь то, что хочется, сообщает 24 канал.

В мае 2019 года изменение фаз луны будет проходить в следующей последовательности:

Новолуние - 5 мая в 1 час. 45 мин.

Полнолуние - 19 мая в 00 ч 11 мин.

Первая из 6 по 18 мая 2019 года.

Убывающая луна 1 - 4, 20 по 31 мая 2019 года.

Советы, когда лучше стричь волосы в этом месяце:

1 мая, среда - удачный день для стрижки и окрашивания волос.

2 мая, четверг - в этот день стрижка привлечет к вам положительную энергию.

3 мая, пятница - в этот день лучше воздержаться от смены имиджа и перенести поход к парикмахеру на другой день.

4 мая, суббота - не стрижет волосы в этот день, чтобы не навлечь в свою жизнь депрессию.

5 мая, воскресенье - если подстричь волосы в этот день, у вас могут возникнуть проблемы в общении с близкими и друзьями.

6 мая, понедельник - неудачный период для стрижки, изменение имиджа лучше отложить.

7 мая, вторник - стрижка в этот день открывает всю вашу энергию и предоставит трудолюбия и бодрости на долгий период.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какой маникюр вышел из моды - 5 антитрендов

8 мая, среда - хороший день для стрижки и окрашивания волос.

9 мая, четверг - стрижка и окрашивание волос спровоцирует в вашей жизни ссору.

10 мая, пятница - новый цвет волос и стрижка повысят вашу уверенность в себе.

11 мая, суббота - удачный день для любых манипуляций с волосами.

12 мая, воскресенье - стрижка в этот день позволит избежать проблем со здоровьем.

13 мая, понедельник - стрижка в этот день принесет благополучие.

14 мая, вторник - день благополучный для любых манипуляций с волосами.

15 мая, среда - день результативной смены имиджа.

16 мая, четверг - стрижка привлечет внимание окружающих и, возможно, вам удастся встретить свою вторую половинку.

17 мая, пятница - идеальное время для стрижки волос и изменения прически.

18 мая, суббота - день не слишком удачным для стрижки, отсрочит поход к парикмахеру.

19 мая, воскресенье - в этот день надо воздержаться от стрижки.

20 мая, понедельник - стрижка в этот день принесет вам энергию и достаток.

21 мая, вторник - стрижка волос в этот день принесет вам счастье, а также привлечет красоту и здоровье. Окрашивание волос принесет в жизнь успех.

22 мая, среда - стрижка и окрашивание волос сделает вас более успешными и трудолюбивы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как восстановить волосы после стресса

23 мая, четверг - стрижка в этот день выйдет идеальной и непременно поднимет настроение.

24 мая, пятница - самый популярный день для манипуляции с волосами. После стрижки волосы начнут скоро расти.

25 мая, суббота - в этот день лучше избежать любых манипуляций с волосами.

26 мая, воскресенье - визит к парикмахеру положительно повлияет на состояние вашего здоровья. Особая польза будет от стрижки горячими ножницами.

27 мая, понедельник - стрижка в этот день может привести к разочарованию.

28 мая, вторник - стрижка позволит сохранить прическу и красоту на долгий период.

29 мая, среда - неблагополучных день для стрижек утром, после 12:00 часов можно осуществлять любые манипуляции.

30 мая, четверг - удачный день для классических стрижек. С волосами можно экспериментировать как угодно. В любом случае стрижка будет положительный результат.

31 мая, пятница - благоприятный день для окрашивания волос.

Причиной быстрого старения людей является использование смартфонов, интернета, потребление фастфуда, курение, работа в офисах и ночной режим. Современные гаджеты помогают упростить жизнь и одновременно ускоряют процесс старения. Это вызвано синим цветом экрана.