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суббота, 15 мая 2021 23:46

Когда пилинг не удался: как восстановить кожу после провальной процедуры

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Когда пилинг не удался: как восстановить кожу после провальной процедуры
Органическая косметика - один из самых сильных аллергенов и раздражителей, поэтому ее использовать, как и различные масла. Фото: pixabay

Ожогами от пилинга, аллергией или раздражением кожа показывает, что липидный барьер нуждается в помощи.

Но существуют способы восстановить кожу после аллергии или пилинга, рассказала косметолог и нутрициолог Яна Фокси в Instagram.

Первое, что она советует - значительно сократить уход. Максимум - мягкая пенка, крем с церамидами, spf-защита на минеральных фильтрах, но только если есть необходимость. Когда кожа сухая или не проблемная, утром можно просто умываться водой. Она должна быть теплой, не горячей или холодной.

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Следует отказаться от макияжа. Если это дается с трудом, то смывать его надо только мягкими гидрофильными средствами и без горячих полотенец.

Скрабы, скатки, полотенца надо заменить на бумажные. Щетки, спонжи и другое агрессивное механическое воздействие надо убрать полностью. Ретиноиды, кислоты, витамин С и другие активы также после восстановления кожи.

Органическая косметика - один из самых сильных аллергенов и раздражителей, поэтому ее не использовать, как и различные масла.

Использовать спирт - табу. Если нужно срочное восстановление проблемной раздраженной кожи, а кислоты и ретиноиды надо исключить, то можно попробовать ниацинамид - он и регулирует выработку кожного сала, и снимает покраснения.

Пантенол также не помешает. Центелла азиатская, азулен, аллантоин, бисаболол - компоненты, которые успокаивают раздраженную кожу.

Косметические средства для очистки, омоложения и увлажнения кожи имеют свои свойства и правила применения. Это очень важно, потому что если использовать средство неправильно, оно не будет давать нужного эффекта. Одним из трех бьюти-средств, которые можно использовать неправильно, является мицеллярная вода.

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