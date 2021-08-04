Когда лучше есть белок в течении дня

Если есть белок на завтрак, то организм растет лучше, чем когда его есть на обед. Фото: pixabay

О пользе и необходимости в рационе питания белков известно всем.

Наиболее полезными для организма они будут, если есть их в определенное время суток, сообщили в Ассоциации диетологов Украины.

Если употреблять белки во время завтрака и обеда, то это способствует увеличению скелетных мышц у взрослых. Ученые в новом исследовании хотели выявить влияние распределения потребления белков в течение суток на рост мышц, и пришли к таким выводам.

Если есть белок на завтрак, то организм растет лучше, чем когда употреблять его на обед.

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Высокобелковая диета с употреблением аминокислот в первой половине дня на завтрак важна для поддержания здоровья скелетных мышц. И поможет увеличить объем мышц и силу, говорят ученые.

Диеты, которые очищают организм, еще и способствуют борьбе с лишними килограммами. Человек избавляется от токсинов, стимулирует пищеварение, витаминизирует организм и вес уменьшается. За неделю следует выпивать не менее 1,5 литра чистой воды в день.