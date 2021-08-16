Когда и как ухаживать за собой, чтобы всегда выглядеть красивой

Раз в две недели нужно ухаживать за бровями и ресницами, делать эпиляцию, маникюр и педикюр. Фото: pixabay

При уходе за собой главное все процедуры делать вовремя и не пропускать.

Специалисты уверяют: тогда внешний вид будет привлекательным всегда и не возникнет неожиданных и неудобных ситуаций.

Gazeta.ua собрала подборку процедур по уходу за собой и сроки, когда их стоит делать.

Каждый день специалисты советуют чистить зубы, пользоваться кремом для рук, очищать и увлажнять кожу.

Такие процедуры, как массаж и маски для лица и тела, волос, рук, скрабы для тела и лица следует проводить каждую неделю.

Раз в две недели нужно ухаживать за бровями и ресницами, делать эпиляцию, маникюр и педикюр.

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Ежемесячно следует стричься и ходить в спа-центр. Если придерживаться такого интервала и делать все эти процедуры по уходу, то вид всегда будет свежим, бодрым, красивым и здоровым.

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