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понедельник, 16 августа 2021 14:28

Когда и как ухаживать за собой, чтобы всегда выглядеть красивой

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Когда и как ухаживать за собой, чтобы всегда выглядеть красивой
Раз в две недели нужно ухаживать за бровями и ресницами, делать эпиляцию, маникюр и педикюр. Фото: pixabay

При уходе за собой главное все процедуры делать вовремя и не пропускать.

Специалисты уверяют: тогда внешний вид будет привлекательным всегда и не возникнет неожиданных и неудобных ситуаций.

Gazeta.ua собрала подборку процедур по уходу за собой и сроки, когда их стоит делать.

Каждый день специалисты советуют чистить зубы, пользоваться кремом для рук, очищать и увлажнять кожу.

Такие процедуры, как массаж и маски для лица и тела, волос, рук, скрабы для тела и лица следует проводить каждую неделю.

Раз в две недели нужно ухаживать за бровями и ресницами, делать эпиляцию, маникюр и педикюр.

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Ежемесячно следует стричься и ходить в спа-центр. Если придерживаться такого интервала и делать все эти процедуры по уходу, то вид всегда будет свежим, бодрым, красивым и здоровым.

Эксперты утверждают, что этой осенью в тренде длинные ногти. Относительно цветов, традиционно в осенне-зимний сезон популярны холодные: винный, зеленый, синий и другие. Модной тенденцией осеннего сезона станут ногти со спиленными краями и с заостренными.

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