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среда, 04 августа 2021 13:54

Какой маникюр сделать осенью - подборка невероятно красивых вариантов
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Оливковый цвет - один из самых модных в сезоне
Фото: pinterest
В трендах будут длинные ногти
Можно рисовать разные узоры, например, капли или листья
Винный оттенок держится в моде несколько сезонов
Зеленый и его оттенки также будет выглядеть красиво осенью

Лето проходит быстро, поэтому модницам нужно задуматься о стиле на осень.

Одним из важных элементов образа является маникюр.

Gazeta.ua собрала подборку осенних вариантов маникюра, чтобы ногти выглядели модно и стильно.

Эксперты утверждают, что этой осенью в тренде длинные ногти. Относительно цветов, то традиционно в осенне-зимний сезон популярны холодные: винный, зеленый, синий и другие.

Модной тенденцией осеннего сезона станут ногти как со спиленными краями, так и с заостренными. Средние и короткие по размеру ногтевые пластины лучше будут выглядеть, если им придать миндалевидную или квадратную форму со скругленными краями.

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Касательно узоров, то актуальными будут: лисички, капли дождя, кленовые листья, совы, рисунки зонтиков, разноцветные цветы, восточные орнаменты и геометрические фигуры.

Цвет спелой оливы будет самым модным в сезоне. Он является одним из оттенков зеленого. Прекрасно подойдет к нежному и романтическому образу. А также к яркому. С соответствующими аксессуарами общий стиль может очаровать.

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