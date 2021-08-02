Цвет на все времена года: назвали самый модный оттенок в сезоне

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Цвет спелой оливы будет самым модным в сезоне.

Он является одним из оттенков зеленого, пишет "Уніан".

Прекрасно подойдет такой цвет к нежному и романтическому образу. А также к яркому. С соответствующими аксессуарами общий стиль может очаровать.

Если совместить белый и оливковый, то образ получится классическим. Для мрачности выбирают сочетание с черным. Добавив яркий акцент, например, платок или сумку, получится интересно. Специалисты утверждают, что зеленый нельзя сочетать с яркими оттенками, например, с красным цветом.

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Одежду оливкового цвета можно подбирать в любое время года. Летом идеально будет выглядеть оливковый свободный сарафан, осенью - легкая куртка, а зимой - парка.

Лавандовый цвет станет самым трендовым осенью 2021 года. Он необычайно изящный, а модельеры именно с ним создают новые осенние коллекции. В дождливую осень и холодную зиму теплые свитера и кардиганы такого цвета станут идеальным дополнением образа.