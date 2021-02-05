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суббота, 06 февраля 2021 23:46

Какой витамин обеспечивает красоту и счастье

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Какой витамин обеспечивает красоту и счастье
Те, кто ели фрукты, рассказали, что у них улучшилось настроение и они стали более энергичными. Фото: pixabay

Фрукты с высоким содержанием витамина С улучшают внешний вид, настроение и заряжают энергией.

Ученые из Университета Отаго в Новой Зеландии провели исследование, в котором приняли участие 167 человек в возрасте от 18 до 35 лет, сообщает MedicalXpress.

У испытуемых обнаружили низкий уровень витамина С. В течение четырех недель первая группа добровольцев каждый день ела по два киви, вторая принимала препараты для повышения уровня витамина С, а третья - плацебо.

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Те, кто ели фрукты, рассказали, что у них улучшилось настроение и они стали более энергичными. Несмотря на то, что у добровольцев из второй группы уровень витамина C повысился, как и у людей из первой группы, похожего эффекта они не заметили.

Витамин С помогает организму вырабатывать гормоны и нейромедиаторы, такие как адреналин, серотонин и окситоцин, регулирующие уровень стресса и настроения. Исследование также показало, что свежие фрукты способствуют улучшению умственной деятельности.

Улучшить свое психическое здоровье можно с помощью нескольких простых привычек. Соответствующие рекомендации предоставило Министерство здравоохранения, поскольку в Украине зарегистрировали высокий уровень депрессивности населения.

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Дата
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