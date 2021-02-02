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вторник, 02 февраля 2021 14:42

Как избежать депрессии - советы для улучшения психического здоровья

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Как избежать депрессии - советы для улучшения психического здоровья
Прислушайтесь к своему телу и к собственным эмоциям. Фото: pixabay.com

Улучшить свое психическое здоровье можно с помощью нескольких простых привычек.

Соответствующие рекомендации предоставило Министерство здравоохранения, поскольку в Украине зарегистрировали высокий уровень депрессивности населения, пишет Центр общественного здоровья.

Если следовать этим рекомендациям, то психическое состояние улучшится:

- Общайтесь с окружающими, ведь они могут поделиться с вами положительным опытом и оказать эмоциональную поддержку.

- Повышайте уровень физической активности. После спортивных тренировок или прогулки выделяются "гормоны счастья". Это помогает снизить уровень тревожности. Гуляйте ежедневно 1,5-2 ч. перед сном.

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- Осваивайте новые знания: так вы станете более уверенными в себе через развитие целеустремленности. Если нет много свободного времени, старайтесь ежедневно читать 10 страниц книги.

- Будьте щедрыми, добрыми и помогайте другим: появится ощущение значимости и важности. Когда мы делаем добрые дела, у нас увеличиваются самооценка, уровень эмпатии и сострадания, улучшается настроение. Это снижает артериальное давление и уровень кортизола.

- Прислушайтесь к своему телу и к собственным эмоциям. Если вовремя распознать проблему или личные желания, то можно удачно планировать жизнь или решать проблемы.

В прошлом году 67% украинцев переживали стрессовые ситуации. Показатель стал выше, чем в предыдущих годах, из-за распространения пандемии, безработицы и смерти близких.

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