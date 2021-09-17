Какао полезно пить для здоровья, настроения и красоты

В какао много антиоксидантов, влияет на процессы старения в организме и продолжительность жизни. Фото: pixabay

Какао - вкусный напиток, но также и полезен для здоровья.

В его составе есть витамины, минералы, углеводы, необходимые для деятельности различных систем организма, пишет coffeemachina.

В какао много антиоксидантов, что влияет на процессы старения в организме и продолжительность жизни. Полифенолы влияют на мозговое кровообращение, улучшают память и стимулируют работу мозга. Его советуют пить тому, кто много работает умственно, школьникам и студентам.

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Лучше всего пить какао утром, когда надо проснуться и быть бодрым. Можно и на полдник, а также в любое время, когда надо улучшить настроение, потому что в какао содержится эндорфин, гормон радости. Напиток может быть горячим и холодным.

Обычно люди, которые хотят похудеть, покупают обезжиренные йогурты. Но диетологи советуют отдавать предпочтение продуктам с высокой жирностью. Не стоит бояться насыщенных жиров, которые содержатся в йогуртах с высшей жирностью, потому что они хорошо влияют на организм и предупреждают развитие многих болезней. В обезжиренные йогурты часто добавляют много сахара для усиления вкуса.