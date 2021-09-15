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среда, 15 сентября 2021 23:46

Йогурты с высокой жирностью более полезны для организма - диетологи

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Йогурты с высокой жирностью более полезны для организма - диетологи
Не стоит бояться насыщенных жиров, которые содержатся в йогуртах с высшим жирностью. Фото: pixabay

Обычно люди, которые хотят похудеть, покупают обезжиренные йогурты.

Но диетологи советуют отдавать предпочтение продуктам с высокой жирностью, пишет HUFFPOST.

Не стоит бояться насыщенных жиров, которые содержатся в йогуртах с высшей жирностью, потому что они хорошо влияют на организм и предупреждают развитие многих болезней, по словам специалистов. В обезжиривании йогурты часто добавляют много сахара для усиления вкуса.

Йогурты с высоким содержанием жиров не приведут повышение сахара в крови. Лактоза, которая в них содержится хорошо влияет на здоровье и красоту человека.

Также жирный йогурт хорошо насыщает организм и чувство голода длительное время отсутствует. Чашка греческого йогурта может дать организму до 20 грамм белка, поэтому человек долго не захочет есть.

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Настоящий жирный йогурт - это универсальный, питательный, вкусный продукт, по словам диетологов. Именно насыщенные жиры, содержащиеся в цельномолочном йогурте, делают его вкус таким особенным и приятным.

В рационе взрослого человека должны присутствовать молочные продукты. В то же время надо знать их меру. Также молочка должна быть и в питании детей, по словам експерта. Ведь это источник белка и легкодоступного кальция для организма.

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