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четверг, 02 декабря 2021 01:45

Как ухаживать за кожей зимой, чтобы избежать шелушения: советы от косметологов

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Как ухаживать за кожей зимой, чтобы избежать шелушения: советы от косметологов
Есть несколько причин, почему возникают шелушение на коже осенью и зимой. Фото: instagram.com/reesewitherspoon

Есть несколько причин, почему возникают шелушение на коже осенью и зимой. Как правильно ухаживать за кожей в холодное время года, посоветовали косметологи.

Эксперты уверяют, что поврежденный во время активного загара кожа может обновляться неравномерно. Также ситуацию усугубляют перепады температур в межсезонье. Сухой и жаркий воздух из-за центрального отопления тоже может быть причиной. Не стоит использовать "летние" средства по уходу за кожей, а также чрезмерно увлекаться скрабами. Об этом пишет ELLE.

Первым, что нужно сделать, если появилось шелушение на лице, – убрать из рутинного ухода все средства, содержащие спирт. Не надо пользоваться скрабами и гомажами с царапающими кожу частицами. Такие косметические продукты провоцируют сухость кожи, возникновение трещин и шелушения.

Уменьшить видимость шелушения и увлажнить кожу помогут масла (авокадо, ши, аргановое) и различные маски для лица с питательным эффектом.

Чтобы убрать шелушение, нужно помочь коже быстрее обновиться и избавиться от ороговевших частиц. Для этого следует использовать тоник, маску и мягкие пилинги с AHA-кислотами.

В составах косметических продуктов ищите экстракт папайи, придающий сияние коже. А также – выжимку из виноградной кожицы, эфирные масла бергамота, ромашки, кипариса, мирры, лаванды, петрушки, сандала и шалфея и кислоты: АНА (гликолевая и молочная) салициловая. Они будут способствовать активной регенерации кожи и очищать ее.

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Также следует заменить обычный тоник на средство с глицерином, молочной, миндальной и альфа-липоевой кислотами. Они бережно и эффективно отшелушивают ороговевшие клетки кожи.

Для сияющей кожи необязательно покупать дорогую косметику. Можно обойтись простыми регулярными действиями, которые обеспечат качественный уход, рассказала биохакер Хади Пьюрбьюти.

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