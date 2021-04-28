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четверг, 29 апреля 2021 09:00

Как правильно выбрать ортопедический матрас

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Как правильно выбрать ортопедический матрас
Сон на ортопедическом матрасе полностью восстанавливает все функции мышц, связок, опорно-двигательный аппарат отдыхает. Фото: pixabay

Спать на ортопедическом матрасе - чрезвычайно важно для здоровья позвоночника и полноценного сна в целом.

Его можно назвать мини-санаторием для спины, рассказывает Gazeta.ua реабилитолог Оксана Слинько. В своем центре коррекции осанки "Академия Грация" во Львове експерт работает с проблемами позвоночника.

По ее словам, сон на ортопедическом матрасе полностью восстанавливает все функции мышц, связок, а опорно-двигательный аппарат отдыхает.

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"Имеет значение также и температура. Помещение для сна должно быть влажным. Комфортное - примерно 18 градусов. Вес матраса должен быть таким, чтобы было 10 килограммов на 10 массы тела. Например, если человек весит 70 килограммов, то следует покупать матрас от 60 до 80 ", - рассказала эксперт.

Также она советует даже тем людям, которые не испытывают проблем с позвоночником, раз в пять лет посещать санатории. А те, у кого позвоночник нездоров, должны проходить такое лечение раз в полгода или год.

"Нужны минеральные воды, грязевые аппликации и прочее. Следует также заботиться о питании, потому что мы - то, что едим. Если человек ест жареное, копченое, соленое, то суставы на это реагируют. Снижая иммунитет, мы провоцируем воспалительные процессы".

После сердечно-сосудистой системы вторую важную роль для организма играет опорно-двигательная. Формирование осанки закладывается с самого детства. У девушек осанка завершает формирование примерно в 16 лет, а у мальчиков в 18. Осанкой человек демонстрирует видение окружающего мира. Если он не уверен в себе, подавлен, расстроен или недооценивает себя, то у него всегда будут опущенные голова и предплечья, как защитная реакция.

Автор: Оксана КНЯЖИК
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