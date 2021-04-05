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понедельник, 05 апреля 2021 11:33

"За человеком с уверенной походкой идут на красный свет" - почему важно иметь здоровую осанку

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&quot;За человеком с уверенной походкой идут на красный свет&quot; - почему важно иметь здоровую осанку
Експерт утверждает, что человека встречают не по одежке, осанка говорит о ней больше. Фото: pixabay

После сердечно-сосудистой системы вторую важную роль для организма играет опорно-двигательная.

Формирование осанки закладывается с самого детства, об этом рассказала Gazeta.ua реабилитолог Оксана Слинько.

По ее словам, у девушек осанка завершает формирование примерно в 16 лет, а у мальчиков в 18.

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"Осанкой человек показывает видение окружающего мира. Если он не уверен в себе, подавлен, расстроен или недооценивает себя, то у него всегда будут опущенные голова и предплечья, как защитная реакция. Если такой человек устраивается на работу, например, то работодатель подсознательно получит негативные сигналы о нем ", - говорит експерт.

Для того чтобы доказать важность и значение осанки, ученые провели эксперимент.

"На перекрестке с интенсивным движением собрали людей и попросили их по очереди перейти дорогу. Первым шел человек с идеальной осанкой, уверенной походкой, высоко поднятой головой. Он двинулась на красный свет, и все остальные последовали за ним, потому что это осанка лидера. Люди видели уверенность в этой походке, никто не почувствовал опасность, только силу. В следующий раз к светофору подошел человек с шаркающей походкой, слабыми, согнутыми ногами, опущенной головой. Другие схватили его за руку и запретили переходить дорогу, потому что опасно. Ни у кого даже не возникло мысли, чтобы следовать за таким человеком", - рассказала Оксана Слинько.

Експерт утверждает, что человека не встречают по одежке, осанка говорит о нем больше.

"Например, люди с плохим зрением не видят издалека одежду, но по походке и осанке понимают, что идет кто-то знакомый. Осанка - это характер, отношение к окружающей среде и успех. Все известные люди, достигшие чего-то в жизни, имеют ровную осанку. В то же время для верующих характерно быть немного согнутыми. Папа Иоанн Павел II был таким. Но когда читал проповеди, то выравнивался и расправлял плечи. Так открывалась область сердца, откуда идет любовь".

Постоянные тренировки в зале - это один из способов достичь хорошей физической формы. Если при регулярных занятиях нет ощущения гибкости, то надо задуматься над питанием и прекратить есть некоторые продукты.

Автор: Оксана КНЯЖИК
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05
апреля

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