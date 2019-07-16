Как правильно пить алкоголь во время похудения

Рассказали, как правильно пить алкоголь во время диеты. Фото: http://ivona.bigmir.net

Спортивный диетолог Дарья Маханева рассказала об употреблении алкоголя во время похудения.

Одна из причин, почему категорически запрещается пить во время диеты - высокая калорийность (на 1 гр. - 7 калорий). Эти калории пустые, то есть не имеют никакой пищевой ценности в виде белков, жиров и углеводов. Жирная закуска к алкоголю приводит к профициту калорий.

Другая причина - психологическая. Когда вы пьете алкоголь, то сразу забываете о калориях. Спиртное увеличивает аппетит и тягу к соленой и жирной пище.

Алкоголь мешает синтезу белка, препятствует восстановлению мышечной ткани, снижает уровень тестостерона, вымывает витамины и минералы.

К счастью, существует несколько правил правильного употребления алкоголя во время похудения.

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1. Важно, что именно вы пьете. Лучше отдать предпочтение "чистым" напиткам, а не коктейлям, в которых много сиропов и различных добавок. Если же вы выбираете вино, то отдайте предпочтение сухому сорту и убедитесь, что производитель не подслащивает напиток добавленным сахаром.

2. Разбавлять спиртное. Речь идет не о некачественном или поддельном алкоголе, а о способе изменения калорийности напитка путем нехитрого смешивания с диетической содой или водой без сахара. А если вы еще добавите лимона и льда, тогда калорийность вашего напитка снизится еще больше.

3. Важно количество выпитого. Норма у всех разная. На скорость расщепления алкоголя в организме влияет множество факторов, таких как вес, возраст, активность, пища. 1 бокал вина никак не повлияет похудению, а вот от целой бутылки стоит отказаться.

4. Что есть? Прежде всего следует ограничить потребление жиров (до 0,3 гр / кг.) и углеводов (до 1,5 г / кг.). Не стоит набирать эти нормы конфетами или булками, лучше отдайте предпочтение белковой пище и овощам. Спланируйте свой рацион в день употребления алкоголя заранее, с учетом того, сколько вы выпьете, то есть оставляем небольшой дефицит калорий.

Диетологи считают детокс-диету модным способом похудения. Это очищение организма от шлаков и токсинов, а похудения - приятная часть такой диеты. После детокс улучшается метаболизм и состояние кожи, исчезают отеки.