Как подготовить организм к переходу на летнее время

К изменению часов надо подготовить организм. Фото: pixabay

Украина переведет часы на летнее время в ночь с 27 на 28 марта.

Это означает, что люди будут спать на час меньше, пишет ZN.UA

Чтобы подготовить организм к таким изменениям, за несколько дней до них стоит просыпаться раньше на 15-20 мин., чем обычно.

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Также не стоит переутомляться. Следует избегать чрезмерных физических нагрузок, не задерживаться на работе, больше отдыхать.

Нервничать также запрещено. Успокаивающая музыка, травяные чаи и прогулки на свежем воздухе помогают снизить уровень стресса в организме. Организм проще адаптируется, если нервов будет меньше.

Верховная Рада не приняла во 2-м чтении законопроект об отмене в Украине перехода с летнего на зимнее время и наоборот. За законопроект №4201 об исчислении времени в Украине проголосовали 212 народных депутатов.