Рада провалила отмену перевода часов

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Верховная Рада не приняла во 2-м чтении законопроект об отмене в Украине перехода с летнего на зимнее время и наоборот.

За законопроект №4201 об исчислении времени в Украине проголосовали 212 народных депутатов.

"За" проголосовали 193 депутата из "Слуги народа", численность фракции - 245, по 4 из фракции "Батькивщина" и группы "Партия" За будущее", 9 - группы "Доверие". Остальные фракции - ноль голосов.

"Ставлю на голосование предложение о направлении в комитет на доработку", - сказал спикер Дмитрий Разумков.

Такое предложение парламент поддержал. Проголосовали минимально необходимое для принятия решения количество - 226.

Всего в зале были зарегистрированные 290 депутатов.

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После этого Разумков объявил о закрытии внеочередного заседания Верховной Рады.

В марте парламент поддержал законопроект в 1-м чтении. Документ предусматривает, что в Украине больше не будет перехода на летнее время, а будет постоянно оставаться нынешнее зимнее, или UTC + 2 по международной шкале.

Законопроект инициировал первый вице-спикер Руслан Стефанчук из партии "Слуга народа".

Верховная Рада до 13 апреля отменила очередные пленарные заседания из-за локдауна в Киеве. Народные депутаты будут работать не в сессионном зале, а в комитетах, комиссиях, фракциях.