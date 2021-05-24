Как отразится на фигуре пауза в тренировках

В течение 48 часов после остановки физических нагрузок человек начинает терять сердечно-сосудистую подготовку и силу. Фото: pixabay

Ходить в спортзал в ритме современной жизни человек не всегда может успеть.

Но небольшой перерыв в отлаженном процессе тренировок может негативно сказаться на фигуре, пишет The Covnersation.

Время, необходимое для того, чтобы прийти в форму, меняется в зависимости от огромного количества различных факторов, начиная от возраста и заканчивая окружающей средой. Если сделать перерыв в тренировках, то на потерю формы также будет влиять то, чем человек занимался до них. Состояние может ухудшиться, если есть плохую пищу или курить.

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В течение 48 ч. после остановки физических нагрузок человек начинает терять сердечно-сосудистую подготовку и силу. Но чувствовать это можно примерно на второй-третьей неделе паузы. Например, при кардиотренировке человек за первые четыре недели потеряет около 10% своего уровня максимального потребления кислорода. Далее уровень кардиореспираторной подготовки также будет падать, хотя и не такими темпами. До предтренировочного уровня обычный человек "дойдет" за восемь недель.

От силовых тренировок эффект длится несколько дольше. Чтобы сильно уменьшить вес, который спортсмен сможет поднять, должно пройти 12 недель без тренировок. Часть силы при этом сохранится, даже если полностью прекратить заниматься, а размер мышечных волокон может вовсе не измениться.

По словам исследователей, темпы потери формы примерно одинаковы для всех людей - и даже возраст не играет здесь определяющую роль. Однако чем лучше тренироваться до паузы, тем медленнее будет теряться подготовка во время перерыва.

Мозг человека, как и фигура, с возрастом требует большего внимания. Чтобы процесс старения не был слишком быстрым, следует придерживаться определенных принципов. Исследователи из Швеции определили несколько способов поддержания молодости, что положительно сказываются не только на внешнем виде, но и на мозговой деятельности. Советы будут полезными для каждого и в любом возрасте.