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среда, 19 мая 2021 23:46

Как держать в норме тандем мозга и тела

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Как держать в норме тандем мозга и тела
Одной из основ замедление старения является увеличение подвижности. Фото: pixabay

Мозг человека, как и фигура, с возрастом требует большего внимания.

Чтобы процесс старения не был слишком быстрым, следует придерживаться определенных принципов, пишет medikforum.

Исследователи из Швеции определили несколько способов поддерживать молодость, что положительно сказывается не только на внешнем виде, но и на мозговой деятельности. Советы будут полезными для каждого и в любом возрасте.

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Одной из основ замедление старения является увеличение подвижности. Физические нагрузки, прогулки и активный досуг позволяет уменьшить риски развития деменции и появления воспалительных процессов.

Качественно спать - это то, о чем также стоит следить. Здоровый сон должен длится минимум семь часов в ночное время. Это позволяет не только восстановиться телу, но и набраться энергии для новых приключений.

Следует больше внимания уделять и питанию. Медики советуют поддерживать микрофлору кишечника, следить за продуктами в рационе. 90% гормона серотонина, который очень важен для психического здоровья, производится именно в этом органе, а остальные генерируют мозг.

Питание играет большую роль для фигуры, здорового и красивого вида. Диетологи выделили продукты, от которых следует отказаться, чтобы не разрушить тело. Одним из таких блюд являются хлопья на завтрак, которые многие считают хорошим вариантом. Диетолог Алисия Галвин считает, что в большинстве таких продуктов есть сахар, искусственные подсластители и красители.

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