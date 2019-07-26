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Как избавиться морщин вокруг глаз

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Как избавиться морщин вокруг глаз
Откажитесь от магазинных кремов, которые можно сделать в домашних условиях

Для того, чтобы не было морщин под глазами, не стоит увлекаться кремами, лучше делать массажи для лица.

Нельзя пользоваться кремами, если не достигли примерно тридцати лет.

Нужно пользоваться продуктами на основе ретиноидов, то есть содержащие витамин А.

Для профилактики можно попробовать сыворотку с витамином С. Этот витамин отвечает за синтез коллагена и регенерацию клеток кожи, рассказывает ukr.media.

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Чтобы не было морщин - делайте массаж с оливковым или кокосовым маслом. Сюда входит витамин Е. Проводите массаж легкими круговыми движениями один-два раза в день по несколько минут.

Можно делать маски. Одной из самых действенных является картофельная. Натрите картошку и добавьте жирных сливок. Держите в течение пятнадцати минут.

Для питания и увлажнения кожи следует сделать маску с желтком. Проводите массаж легкими круговыми движениями один-два раза в день по несколько минут.

Опытные косметологи предлагают заменить дорогие средства натуральными продуктами, которые оказывают такое же действие. Особое внимание следует обратить на яйца, ведь именно благодаря этому продукту можно эффективно освежить, отбелить кожу вокруг глаз, вернуть ей упругость и избавиться от морщин.

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