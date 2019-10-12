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воскресенье, 13 октября 2019 05:28

Как домашняя косметика может заменить люксовую

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Как домашняя косметика может заменить люксовую
Многие девушки предпочитают косметические средства из натурального сырья, поэтому устраивают у себя дома настоящую лабораторию, чтобы самостоятельно изготовить средства для ухода за кожей

С домашней продукции можно сделать скрабы, отвары и настойки.

Для того, чтобы сделать маску в домашних условиях нужно достичь сметанообразной консистенции.

Поэтому можно брать любые овощи или фрукты и смешивать с основой.

Для питательных масок необходимо принимать банан и авокадо.

В яйцах много витамина А. Если кожа сухая - можно использовать сметану.

Молотое зерно обладает очищающими свойствами, увлажняет кожу, обеспечивает витаминами группы В, рассказывает instyle.ru.

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На основе любой маски можно делать скраб.

Если добавить молотые зерна получится скраб для шеи и груди. Скрабы для тела можно готовить на основе сахара или засахаренного меда.

Залейте любую измельченную траву или плоды кипятком и получите отвар.

Настой можно заморозить и использовать кубики для ухода за кожей лица, шеи и зоны декольте.

Нельзя использовать косметику на основе свежих ягод в том случае, если на коже есть повреждения. Кислоты разъедать ссадины и ранки.

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