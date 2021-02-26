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пятница, 26 февраля 2021 18:00

Как бороться с сухостью кожи в домашних условиях

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Как бороться с сухостью кожи в домашних условиях
Независимо от причин сухости кожи, нужно придерживаться общих правил ухода лица в домашних условиях. Фото: pixabay

Сухость кожи лица - это популярная проблема, которая наносит хлопот.

Из-за этого цвет лица тускнеет, оно взыскано, особенно после прогулки на солнце, ветре или морозе, кожа шелушится, пишет Slovesa.

К тому же, сухая кожа обладает способностью стареть быстрее, чем нормальная или смешанного типа. Причины сухой кожи лица могут быть разные, от врожденных к приобретенным. Но надо определить, чтобы знать, как эффективно и правильно бороться с проблемой.

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Откуда берется сухая кожа: плохая наследственность, кожные и другие заболевания, длительное и частое пребывание на солнце, морозе, неправильно подобранная косметика и средства ухода, питания и питьевой режим, пересушенный воздух в помещении.

Если причиной является болезнь, то нужно обратиться к врачу, при всех других пунктах, ситуацию можно исправить. Впрочем, независимо от причин сухости кожи, нужно придерживаться общих правил ухода лица в домашних условиях.

Одно из них - смывать макияж мицеллярной водой перед сном. Можно воспользоваться гидрофильным маслом или косметическим молочком, тогда сполоснуть лицо минеральной или очищенной питьевой водой.

Обладателям сухой кожи рекомендуют не пользоваться скрабами с крупными абразивными частицами. При необходимости можно выбрать мягкие эксфолианты.

Не стоит пользоваться косметикой с содержанием ретинола. Состав косметики обычно указан на упаковке. Специальные средства для сухой кожи утром и вечером будут иметь положительное влияние. Как правило, на упаковке есть отметки "дневной крем", "ночной крем" и другие опознавательные знаки.

Надо делать различные маски для сухой кожи в разные дни. Нужен запас увлажняющих, питательных, тонизирующих, витаминных масок. Пить полтора-два литра чистой питьевой воды в день.

К питанию добавить жирную рыбу, птицу, яйца, орехи, семечки, льняное масло, тыква, а также морковь, огурцы. Иногда есть авокадо, манго, папайю.

Часто в зеркале можно увидеть отечность, темные круги под глазами, даже после хорошего сна. Причиной может быть образ жизни, то есть это можно изменить.В то же время эти неприятности могут также увеличиваться с возрастом и генетической предрасположенностью. А еще это могут быть симптомы определенных заболеваний, например, сигналом, что что-то не так с щитовидной железой.

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