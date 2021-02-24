Какие натуральные продукты заберут отеки и круги под глазами

Если уставшие или воспаленные глаза промывать зеленым или черным чаем, то это также хорошо повлияет на них. Фото: pixabay

Часто в зеркале можно увидеть отечность, темные круги под глазами, даже после хорошего сна.

Причиной может быть образ жизни, то есть это можно изменить, пишет "Вона".

В то же время эти неприятности могут также увеличиваться с возрастом и генетической предрасположенностью. А еще это могут быть симптомы определенных заболеваний, например, сигналом, что что-то не так с щитовидной железой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали способы, как выспаться и хорошо выглядеть

Один из способов избавиться от кругов под глазами - это использовать яичный белок. Его следует взбить и добавить несколько чайных ложек кофейной гущи, потому что кофеин тонизирует кожу. Нанести смесь под глаза кистью и оставить сохнуть.

Розовая вода также победит проблемы под глазами. Витамины А и С, а также флавоноиды, которые выравнивают и улучшают цвет кожи, делают розовую воду незаменимым продуктом для ухода за лицом и телом. Приготовить ее можно самостоятельно в домашних условиях.

Если уставшие или воспаленные глаза промывать зеленым или черным чаем, то это также хорошо повлияет на них. Заваренные и охлажденные до комнатной температуры чайные пакетики можно класть и под глаза: кофеин и антиоксиданты тонизируют кожу и препятствуют ее старению.

Алоэ вера также стоит попробовать нанести под глаза и оставить до получаса.

Куркума содержит куркумин, способен уменьшить воспаление и отечность. Надо смешать 1 ч.л. куркумы с 1 ч.л. молока и нанести под глаза на 15 минут.

Часто зимой кожа пересыхает и шелушится. Именно поэтому ее необходимо больше увлажнить и напитать. Очень часто при зимнем уходе за кожей делают ошибки. Например, многие мажут ее детским кремом. Не стоит так делать всем, так как кожа взрослого человека отличается от детской. У ребенка иначе работают сальные железки, кожа тоньше. Косметику следует выбирать по возрасту.