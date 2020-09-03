Хотела быть похожей на Барби: медсестра изменилась до неузнаваемости и не может остановиться

Фото: Instagram/tara_jayn3

31-летняя бывшая медсестра с Тара Джейн Макконачи из Мельбурна потратила около 100 тыс. австралийских долларов, чтобы стать похожей на куклу Барби.

Модель пять раз увеличивала грудь, вставила импланты в ягодицы, изменила форму носа, установила виниры и уколола ботокс, пишет Daily Mail.

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Девушка не намерен на этом останавливаться. В ее планах также изменение цвета глаз и формы век, импланты в щеках, подтяжка лица. Также планирует удалить несколько ребер, чтобы была тонкая талия.

"Когда дело касается пластической хирургии, меня не остановить. Это невероятно затягивает. Я уже снова хочу увеличить свой бюст", - заявила Макконачи.

Австралийская "кукла Барби" уже начала зарабатывать на своей новой внешности. На продаже своих пикантных снимков в платной соцсети OnlyFans за три дня получила 10 тыс. австралийских долларов.

48-летняя британка Рейчел Эванс перенесла 105 пластических операций, чтобы быть похожей на куклу Барби. Женщина потратила £32 тыс. (больше 1 млн грн) на операции за последние 13 лет.