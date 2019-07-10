 
Ексклюзивы
1/5
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Просмотров: 720
Избиратели снесли голову предыдущей системе, но это не уменьшило рисков - эксперт
Избиратели снесли голову предыдущей системе, но это не уменьшило рисков - эксперт
Просмотров: 441
Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
Просмотров: 666
"Все зависит от Зеленского", - рассказали о перспективах Украины в ЕС
"Все зависит от Зеленского", - рассказали о перспективах Украины в ЕС
3 Просмотров: 351
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Просмотров: 1386
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 486
Телемост - это талантливая кремлевская операция, хотели проверить нас на прочность
Телемост - это талантливая кремлевская операция, хотели проверить нас на прочность
1 Просмотров: 1323
"За занятие лопается 8-10 шин" - как учатся в школе экстремального вождения
"За занятие лопается 8-10 шин" - как учатся в школе экстремального вождения
Просмотров: 657
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
2 Просмотров: 3078
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
1 Просмотров: 576
Фото
Все фото
5
17
6
8
18
Называют монстром: женщина потратила 3 миллиона на операции красоты
Называют монстром: женщина потратила 3 миллиона на операции красоты
Как менялась мода на &quot;идеальное женское тело&quot; за последние 100 лет
Как менялась мода на "идеальное женское тело" за последние 100 лет
Мода на обнаженные свадебные платья всколыхнула сеть
Мода на обнаженные свадебные платья всколыхнула сеть
Грудь 9 размера и большие ягодицы: американка потратила несколько миллионов на пластику
Грудь 9 размера и большие ягодицы: американка потратила несколько миллионов на пластику
Подорванное здоровье и проблемы в личной жизни: сколько зарабатывают модели
Подорванное здоровье и проблемы в личной жизни: сколько зарабатывают модели
Видео
Все видео
Колючая проволока и грязные красотки: участниц "Мисс Украина 2019" заставили пройти 4 км препятствий
Колючая проволока и грязные красотки: участниц "Мисс Украина 2019" заставили пройти 4 км препятствий
Анита Луценко показала упражнение, которое "убивает" целлюлит
Анита Луценко показала упражнение, которое "убивает" целлюлит
Миссис Планета 2018 Анна Горбань передает литературу детям в зоне ООС
Миссис Планета 2018 Анна Горбань передает литературу детям в зоне ООС
Анита Луценко поделилась упражнениями для стройного тела
Анита Луценко поделилась упражнениями для стройного тела
Накачать ягодицы быстро: Анита Луценко поделилась секретом
Накачать ягодицы быстро: Анита Луценко поделилась секретом
Интервью
1/5
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 486
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2214
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
1 Просмотров: 675
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1845
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1908
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
08 июля 2019
Просмотров: 1089
Доїхати до Леґедзиного
Умінню моєї старшої доньки потрапляти в халепи навіть я позаздрю. У часи її навчання в Черкаському університеті страшно було знімати слухавку. ...
среда, 10 июля 2019 14:35

Называют монстром: женщина потратила 3 миллиона на операции красоты
5

  Комментировать

Константия Димола потратила 3.2 млн грн на пластические операции
Фото: www.thesun.co.uk
Константия Димола потратила 3.2 млн грн на пластические операции
Константия Димола потратила 3.2 млн грн на пластические операции
Константия Димола потратила 3.2 млн грн на пластические операции
Константия Димола до пластических операций

40-летняя жительница Амстердама Константия Димола потратила 3.2 млн грн, чтобы стать живой куклой Барби.

Константия мечтает иметь самую большую грудь в мире и каждый месяц подкачивает губы, поделилось издание The Sun.

Женщина сделала липосакцию лодыжек, контур лица, изменила разрез глаз, увеличила губы, уколола ботокс в щеки и лоб. Димола увеличивала грудь 5 раз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какими были самые красивые женщины ХХ века: фото

По словам Константии, незнакомые люди часто оскорбляют и критикуют ее, называя "монстром".

"С детства меня привлекала кукла Барби. Мне нравились ее изгибы, лицо, волосы. Все мои деньги идут на трансформацию в куклу. Я люблю свое тело и себя", - прокомментировала Димола.

Константия экономила каждую копейку на пластические операции. Она тогда работала официанткой и моделью.

"Я хотела нравиться мужчинам. А мужчинам нравится крошечная талия, большая грудь и пухлые губы", - призналась женщина.

24-летний Патрик Маст потратил более £ 13 тыс. на ботокс и наполнители. Мужчина мечтает стать похожим на настоящую Барби.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Называют монстром: женщина потратила 3 миллиона на операции красоты». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
июля

Поляки применили новую тактику битвы

Украинского инженера осудили на 8 лет

Закончилась крупнейшая битва освободительной войны

Самое читаемое
Как заселяли Донбасс в начале XX века - подборка фото
Как заселяли Донбасс в начале XX века - подборка фото
13
 Просмотров: 43411
Американцы построили штаб для украинского флота
Американцы построили штаб для украинского флота
11
 Просмотров: 39696
Как менялась мода на &quot;идеальное женское тело&quot; за последние 100 лет
Как менялась мода на "идеальное женское тело" за последние 100 лет
17
 Просмотров: 22168
&quot;Плохо слышишь меня?&quot; - Зеленский выгнал секретаря райсовета из заседания
"Плохо слышишь меня?" - Зеленский выгнал секретаря райсовета из заседания
 1 Просмотров: 16723
Сообщили неожиданную новость о лечении женщины, которую поджег жених
Сообщили неожиданную новость о лечении женщины, которую поджег жених Просмотров: 13050
Красота
Ешь и худей: интервальное голодание набирает популярности среди диет
Ешь и худей: интервальное голодание набирает популярности среди диет Просмотров: 9
Как должны выглядеть здоровые соски
Как должны выглядеть здоровые соски Просмотров: 4077
Диетолог рассказала о причинах избыточного веса
Диетолог рассказала о причинах избыточного веса Просмотров: 1557
Анджелина Джоли и Блэйк Лайвли: детокс-диета набирает популярности в мире
Анджелина Джоли и Блэйк Лайвли: детокс-диета набирает популярности в мире Просмотров: 1062
Как менялась мода на "идеальное женское тело" за последние 100 лет
Как менялась мода на "идеальное женское тело" за последние 100 лет
17
 Просмотров: 22141
Больше всего комментируют
13
Зеленский оставил украинцев без парада на День Независимости
10
Тарифы на газ 2016-го признали незаконными: какими будут последствия
6
Первый приход Православной церкви в Украине вернулся в РПЦ
5
За предвыборную агитацию заплатят украинцы
5
Зеленский озвучил свою позицию относительно русского языка в Донецке
Голосов: 699
Голосование Сможет ли "Динамо" в сезоне 2019/20 отобрать чемпионство у "Шахтёра"?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua