Называют монстром: женщина потратила 3 миллиона на операции красоты

Фото: www.thesun.co.uk

40-летняя жительница Амстердама Константия Димола потратила 3.2 млн грн, чтобы стать живой куклой Барби.

Константия мечтает иметь самую большую грудь в мире и каждый месяц подкачивает губы, поделилось издание The Sun.

Женщина сделала липосакцию лодыжек, контур лица, изменила разрез глаз, увеличила губы, уколола ботокс в щеки и лоб. Димола увеличивала грудь 5 раз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какими были самые красивые женщины ХХ века: фото

По словам Константии, незнакомые люди часто оскорбляют и критикуют ее, называя "монстром".

"С детства меня привлекала кукла Барби. Мне нравились ее изгибы, лицо, волосы. Все мои деньги идут на трансформацию в куклу. Я люблю свое тело и себя", - прокомментировала Димола.

Константия экономила каждую копейку на пластические операции. Она тогда работала официанткой и моделью.

"Я хотела нравиться мужчинам. А мужчинам нравится крошечная талия, большая грудь и пухлые губы", - призналась женщина.

24-летний Патрик Маст потратил более £ 13 тыс. на ботокс и наполнители. Мужчина мечтает стать похожим на настоящую Барби.